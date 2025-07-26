Ferdi Kadıoğlu'na dünya devi talip!

Fenerbahçe'den geçen sezon Brighton'a giden Ferdi Kadıoğlu için sürpriz bir transfer gelişmesi gündeme geldi. Milli oyuncu, Kenan Yıldız ile takım arkadaşı olabilir.

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FERDİ KADIOĞLU İÇİN JUVENTUS SESLERİ



İtalyan basınında yer alan habere göre; Juventus, sol beke takviye yapmak istiyor. Juventus'ta Andrea Cambiaso'nun yedeğinin olmadığı ve İtalyan ekibinin sol beke bir takviye yapabileceği kaydedildi.

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Çıkan haberde, Juventus'un bu doğrultuda Ferdi Kadıoğlu'nu da gündemine aldığı kaydedildi. Torino ekibinde genel müdür Damien Comolli'nin, milli futbolcunun transfer şartlarını öğrenmek için Brighton'ın kapısını çalabileceği öne sürüldü. Kulüpler arasında şu an için bir görüşme olmadığı bilgisi de ayrıntılarda yer aldı.

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