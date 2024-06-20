Göztepe imzayı attırdı

Süper Lig’in yeni takımlarından Göztepe, Romula Cardoso'yu kadrosunda tutmayı başardı.

Geçen sezon ara transferde Club Athletico Paranaense’den satın alma opsiyonuyla kadroya katılan Brezilyalı futbolcu, sarı kırmızılı formayla 13 maçta 5 gol atarken, 3 de asist yaptı.

22 yaşındaki golcü oyuncuyla başta Antalyaspor olmak üzere pek çok kulübün ilgilendiği belirtildi.

Ancak Göztepe, elini çabuk tutarak opsiyonu kullandı ve 3 yıllık sözleşme imzalattırdı.

Göztepe kısa bir süre önce de 29 yaşındaki Brezilyalı sol bek Djalma Silva'yı transfer etmişti.