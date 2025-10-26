Galatasaray'ı üst üste 3 kez şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Okan Buruk, 4. sezonunda da zirveden inmiyor. Bu sezon Süper Lig'e 9'da 8 yaparak başlayan sarı-kırmızılı takım, bugün (pazar) Göztepe ile karşılaşacak. Bu maç, Okan Buruk için özel bir anlam taşıyor.

Göztepe maçının Okan Buruk için özel bir anlamı var! - Resim : 2

OKAN BURUK GÖZTEPE KARŞISINDA 100. GALİBİYETİNİ YAŞAYABİLİR

Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrılması halinde 52 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takımın hocası olarak 100. lig zaferine ulaşacak.

Galatasaray'ın başında çıktığı 119 lig müsabakasında 99 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyet karnesine sahip Okan Buruk, Göztepe sınavına 'dalya' heyecanıyla motive oldu.

