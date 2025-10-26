Galatasaray'ı üst üste 3 kez şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Okan Buruk, 4. sezonunda da zirveden inmiyor. Bu sezon Süper Lig'e 9'da 8 yaparak başlayan sarı-kırmızılı takım, bugün (pazar) Göztepe ile karşılaşacak. Bu maç, Okan Buruk için özel bir anlam taşıyor.

OKAN BURUK GÖZTEPE KARŞISINDA 100. GALİBİYETİNİ YAŞAYABİLİR

Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrılması halinde 52 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takımın hocası olarak 100. lig zaferine ulaşacak.

Galatasaray'ın başında çıktığı 119 lig müsabakasında 99 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyet karnesine sahip Okan Buruk, Göztepe sınavına 'dalya' heyecanıyla motive oldu.