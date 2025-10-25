2024 yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılan ve flaş bir kararla Fenerbahçe'ye imza atan Cenk Tosun sarı-lacivertlilerde bekleneni veremedi. Kısa bir süre önce de teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda İrfan Can Kahveci ile birlikte kadro dışı bırakılan Cenk Tosun daha önce formasını giydiği takıma geri dönmeye hazırlanıyor.

CENK TOSUN YENİDEN GAZİANTEP FORMASI GİYECEK

Cenk Tosun'un devre arasında Fenerbahçe ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Akşam'da yer alan habere göre; Milli golcü, kariyerine sürpriz bir adreste devam edecek. Burak Yılmaz yönetiminde çıkışını sürdüren ve Avrupa kupaları için mücadele eden Gaziantep FK'nin Cenk Tosun ile ilgilendiği aktarıldı. Haberde, Cenk Tosun'un yeniden Gaziantep'e döneceği belirtilirken, ayrıntılarda Anadolu ekibinin kış transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı aktarıldı.