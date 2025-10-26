Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmada hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Ligde oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 16 puan ve averajla 6. sırada girdi.

Süper Lig'deki 3. hafta erteleme maçında Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yenen siyah-beyazlılar, Fenerbahçe derbisi öncesinde puan kaybı yaşamak istemiyor.

KASIMPAŞA VE BEŞİKTAŞ 45. RANDEVUDA

Ligde yapılan 44 mücadelede siyah-beyazlıların galibiyetlerde 26-9 üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu müsabakaların 9'u ise beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş, rakip fileleri 89 kez havalandırırken, Kasımpaşa ise 53 gol kaydetti.

Öte yandan, Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda hem beyaz hem de final grubunda birlikte yer aldığı için birbirleriyle toplam dört maç yaptı.

KASIMPAŞA VE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Cem, Baldursson, M. Fall, Ben Ouanes, Diabate, Kubilay.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Kartal, Orkun, Cengiz, Toure, Abraham.