Şakir Özkayımoğlu: Galip geldiğimiz için çok mutluyuz

Özkayımoğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, takımı tebrik ederek, doğru işler yaparak sahadan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Kendi evlerinde son cezalı maça çıktıklarını hatırlatan Özkayımoğlu, şöyle konuştu:

"15 gün sonra muhteşem taraftarımızla buluşuyoruz. Bandırmaspor, çok önemli bir takım. Son 6 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlikleri vardı. Çalışmalarımızı, merkezden başlattıkları atakları engellemek üzere yaptık. Zor gol yiyen bir takımız ve zor gol yediğimiz için de bulduğumuz pozisyonları değerlendirdik ve galibiyeti aldık. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz.

Önümüzdeki hafta Gençlerbirliği maçı sonrasında ise evimizde Boluspor maçı ile taraftarlarımızla buluşuyoruz. Göztepe camiasına hayırlı olsun. Evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Muhteşem bir galibiyet. İki hafta üst üste galibiyet aldık."