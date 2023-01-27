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Şakir Özkayımoğlu: Galip geldiğimiz için çok mutluyuz

Spor Toto 1. Lig'de konuk ettiği Beyçimento Bandırmaspor'u 3-1 yenen Göztepe'nin teknik sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, "Galip geldiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 23:49
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Göztepe'de Şakir Özkayımoğlu'ndan açıklamalar

Şakir Özkayımoğlu: Galip geldiğimiz için çok mutluyuz
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Özkayımoğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, takımı tebrik ederek, doğru işler yaparak sahadan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Kendi evlerinde son cezalı maça çıktıklarını hatırlatan Özkayımoğlu, şöyle konuştu:

"15 gün sonra muhteşem taraftarımızla buluşuyoruz. Bandırmaspor, çok önemli bir takım. Son 6 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlikleri vardı. Çalışmalarımızı, merkezden başlattıkları atakları engellemek üzere yaptık. Zor gol yiyen bir takımız ve zor gol yediğimiz için de bulduğumuz pozisyonları değerlendirdik ve galibiyeti aldık. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz.

Önümüzdeki hafta Gençlerbirliği maçı sonrasında ise evimizde Boluspor maçı ile taraftarlarımızla buluşuyoruz. Göztepe camiasına hayırlı olsun. Evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Muhteşem bir galibiyet. İki hafta üst üste galibiyet aldık."

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