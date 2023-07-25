Göztepe'nin yeni teknik direktörü açıklandı

Göztepe yaptığı açıklamada, Futbol Metodolojisi Direktörü olarak görev yapan Radomir Koković’in önümüzdeki sezon teknik direktörlük görevini yüreteceğini açıkladı.

Göztepe'nin yeni teknik direktörü açıklandı

Editör: Hamza Özalkuş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Futbol Metodolojisi Direktörü olarak görev yapan Radomir Koković’in teknik direktörlüğe getirildiğini açıkladı.

Radomir Koković’in teknik ekibi ise şöyle, Şakir Özkayımoğlu - Yardımcı Antrenör Ekrem Dağ - Yardımcı Antrenör Fabio Viviani - Yardımcı Antrenör Gökhan Kandemir - Performans Departmanı Sorumlusu Sadık Ahmet Balcı - Yardımcı Antrenör Vanja Iveša - Kaleci Departmanı Sorumlusu Süha Özen - Kaleci Antrenörü ve Akademi Kaleci Departmani Sorumlusu Mert Yiğit - Spor Bilimci Bumin Kağan Yıldız - Kuvvet Antrenörü Hakan Özgür - Analiz Departmanı Sorumlusu Süleyman Emre Üstün - Analist

Yapılan değişiklik ile ilgili açıklamalarda bulunan Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, "Radomir Koković ve diğer A takım antrenörlerinin, kulübümüzün hedeflerine ulaşma konusunda yetenek ve bağlılığa sahip olduklarına inanıyorum. Göztepe'yi temsil etmek için gereken yeteneğe ve kararlılığa sahipler" dedi.

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