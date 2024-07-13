Göztepe'ye Japon Pitbull

Süper Lig'in yeni transferi Göztepe, ülkesi Japonya'da 'Pitbull' olarak adlandırılan orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki'yi kadrosuna katmak için çalıştığı öğrenildi.

21 yaşındaki oyuncunun İngiltere'nin Southampton takımı ile anlaştığı, ancak bir yıl çalışma vizesi alamayacağı belirtildi. Bunun üzerine Southampton'un bir yıllığına kiralamayı kararlaştırması üzerine Göztepe'nin devreye girdiği ortaya çıktı.

Tarafların anlaşmasının ardından Japon futbolcunun bir yıllığına Göztepe'de kiralık olarak forma giyeceği bildirildi.

Matsuki Japonya'da FC Tokyo takımından yetişdi ve forma giydi.

Geçen sezon 25 resmi maça çıkıp 2 gol attı.