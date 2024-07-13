Göztepe'ye Japon Pitbull

Düzenleme: Kaynak: DHA
Göztepe'ye Japon Pitbull

Göztepe'nin Japon orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki'yi kadrosuna katmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Süper Lig'in yeni transferi Göztepe, ülkesi Japonya'da 'Pitbull' olarak adlandırılan orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki'yi kadrosuna katmak için çalıştığı öğrenildi.

21 yaşındaki oyuncunun İngiltere'nin Southampton takımı ile anlaştığı, ancak bir yıl çalışma vizesi alamayacağı belirtildi. Bunun üzerine Southampton'un bir yıllığına kiralamayı kararlaştırması üzerine Göztepe'nin devreye girdiği ortaya çıktı.

Tarafların anlaşmasının ardından Japon futbolcunun bir yıllığına Göztepe'de kiralık olarak forma giyeceği bildirildi.

Matsuki Japonya'da FC Tokyo takımından yetişdi ve forma giydi.

Geçen sezon 25 resmi maça çıkıp 2 gol attı.

İlgili Haberler
EURO 2024'te en büyük golcü kim olacak?
Son Haberler
Kara elmas ocakları kapatıldı Gündem
Kara elmas ocakları kapatıldı
Mehmet Şimşek gözüne onları kestirdi. Bu vergiyi herkes destekleyecek Ekonomi
Mehmet Şimşek gözüne onları kestirdi. Bu vergiyi herkes destekleyecek
Ayakkabı nasıl seçilir? Ayakkabı alırken nelere dikkat etmeli? Gündem
Ayakkabı nasıl seçilir? Ayakkabı alırken nelere dikkat etmeli?
Otomobil bariyerlere saplandı: 4 yaralı Gündem
Otomobil bariyerlere saplandı: 4 yaralı
İsrail ‘Güvenli bölge’ ilan ettiği yeri vurdu. Hamas komutanını hedef aldı 71 kişiyi öldürdü Dünya
İsrail ‘Güvenli bölge’ ilan ettiği yeri vurdu. Hamas komutanını hedef aldı 71 kişiyi öldürdü
Banyoda doğurdu çöpe attı Gündem
Banyoda doğurdu çöpe attı
Almanya’yı fırtına vurdu Dünya
Almanya’yı fırtına vurdu