Göztepe'ye Süper Lig'den transfer

1. Lig ekibi Göztepe, Samsunspor forması giyen Celil Yüksel'i kiralamak için anlaşmaya vardı.

KAYNAK: İHA
Göztepe'ye Süper Lig'den transfer

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezona iddialı girmek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Transferde daha önce Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu’dan Ali Dere, Ankara Keçiörengücü'nden Ogün Bayrak, Southampton’dan Mateusz Lis, Çaykur Rizespor’dan Kubilay Kanatsızkuş, Diambars’dan İbrahima Sory Diallo, Trabzonspor'dan Taha Altıkardeş ve Konyaspor’dan da Mame Diouf’u kadrosuna katan İzmir temsilcisi, orta saha mevkiine bir takviye daha yapmak istiyor.

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon 1. Lig’de Samsunspor’la şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu Celil Yüksel ile her konuda anlaşmaya vardı. Bir pürüz çıkmaması durumunda 25 yaşındaki oyuncunun kiralık olarak Göztepe’ye katılması bekleniyor.

Öte yandan Celil Yüksel, geçtiğimiz sezon Samsunspor formasıyla toplam 32 maça çıkma başarısı gösterdi.
(İHA)

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