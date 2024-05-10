Gözü dönen baba oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: DHA
Gözü dönen baba oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Eskişehir’de G.K. (63), ahırdaki hayvanlarının bakımını yapmadığını öne sürerek tartıştığı oğlu Yakup Kart’ı (29), bıçaklayarak öldürdü.

Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi Yayla Sokak’ta meydana gelen olayda, evlerinin yanında bulunan ahırda hayvanlarına bakan 63 yaşındaki G.K., yanına gelen oğlu Yakup Kart’a, iddiaya göre hayvanların bakımını yapmadığı nedeniyle tepki gösterdi. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, G.K. oğlunu eline geçirdiği bıçakla göğsünden bıçakladı.

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Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinden sonra Yakup Kart, ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. G.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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