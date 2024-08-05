Gözüne dokunanların yüz ifadesi neden değişir?

Gözüne lens takmak, göz makyajını silmek ya da damla damlatmak gibi amaçlarla dokunanların istemsiz bir şekilde ağızını açtığı görülebilir. Neredeyse herkeste görülen bu durumun nedeni merak konusu oldu. Bu durumun nedeni henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak üzerinde durulan bir teoride bazı yüz kaslarının çalışma biçimiyle ilgili olduğu üzerinde duruluyor.

Göz kapaklarını indirip kaldırmamızı ve göz çevresindeki hareketleri yapmamızı sağlayan kasları yönlendiren sinirler ile çenemizi kapatıp açmamızı sağlayan kasları yönlendiren sinirler son derece büyük ve karmaşık yapılar olarak biliniyor. Bu sinirlerin taşıdığı sinyaller beyin sapından birbirine çok yakın yerlerden yola çıkarak ilerler. Bu yüzden bu iki sinirin taşıdığı sinyallerin karışma olasılığından söz ediliyor. Bu durumun gözlerine dokunanların ağzında açılma meydana gelmesinin nedeni olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Gözümüzün kornea tabakasına dokunduğumuzda refleks olarak gözümüzü kırparız. Parkinson ya da ALS gibi hastalıklarda ise gözüne dokunanların istem dışı bir şekilde çenesi hareket eder.

Göze dokunma sonrası çenenin açılmasın gibi kasların istemsizce hareket etmesini önlemek aslında çok kolaydır. Vücuttaki istemli kas kontrolü her zaman öncelikli durumdadır. Bu yüzden gözünüze dokunduğunuzda ağzınızın açıldığını fark ederseniz rahatça kapatabilirsiniz.