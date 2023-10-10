Gözyaşınız akmıyorsa nedeni bu hastalık olabilir

Uzmanı, gözyaşınız akmıyorsa nedeni bağışıklık hastalığı olabileceğini açıklayarak uyarılarda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Gözyaşınız akmıyorsa nedeni bu hastalık olabilir

Editör: Naim Arıoğlu

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuncay Filiz, bağışıklık sisteminin kendi kendine yaptığı hastalıklardan biri olup göz ve ağız kuruluğuna yol açan Sjörgen sendromuna dikkat çekerek açıklamalarda bulundu.

Dr. Tuncay Filiz, göz ve ağız kuruluğuna neden olan ve bağışıklık sisteminin kendi kendine saldırdığı bir hastalık olan Sjögren sendromuna dikkat çekiyor.

Dr. Filiz, gözlerin kansızlık, sarılık, hormon bozuklukları gibi hastalıkların ilk belirtilerini veren organlar olduğunu ve göz kuruluğunun da Sjögren sendromunun işareti olabileceğini söylüyor.

Dr. Filiz, Sjögren sendromunun diğer organlara da zarar verebileceğini ve ağız ve göz kuruluğu gibi şikayetlerin başka hastalıklarla karıştırılabileceğini belirtiyor. Bu nedenle erken tanının organ hasarlarını önlemek için çok önemli olduğunu vurguluyor.

OTOİMMÜN HASTALIKLAR NEDİR?

Bağışıklık sisteminin aşırı çalışması sonucunda vücut kendi hücrelerini tanıyamaz ve onlara saldırarak hasara yol açar. Bu duruma otoimmün hastalık denir.

Otoimmün hastalıklar vücudun çeşitli bölgelerini etkileyebilir.

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