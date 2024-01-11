Gözyaşları içinde 'eşim beni aldatıyor' dedi. Dilan Polat soruşturmasında mal varlığına el konuldu

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Gözyaşları içinde 'eşim beni aldatıyor' dedi. Dilan Polat soruşturmasında mal varlığına el konuldu
Neslim Güngen, gözyaşları içinde eşinin kendisini eskortla aldattığını açıkladı. Dilan Polat soruşturmasında mal varlığına el konulan güzellik merkezi sahibi Güngön, boşanma işlemlerini başlattı.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında mal varlığına el konulan güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen, 11 yıllık eşinin kendisini eskortla aldattığını duyurdu.

Neslim Güngön, gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, boşanma "Herkese merhabalar, öncelikle böyle bir videoyu çekmek zorundan kaldığımı için özür dilerim. Ben bugüne kadar hiç ağlamadım. Hiç duygularımı göstermedim. Ağlayacaksam da perde arkasında ağlamayı tercih ettim. Evet çok zor zamanlar geçiriyorum. Neredeyse bir buçuk aydır hesaplarımıza tedbir kondu soruşturma amaçlı. Yanlış yapmadığımızı o kadar çok biliyordum ki. Bunlar önemli değil amacım bunları anlatmak değil. Kayyım atanmadı şirketlerimize. Kalifiye birçok elemanın işten çıkıyor. Ben gene ayakta durmaya çalışıyorum ama benim bu hayatta en büyük kalem ailemdi. Çocuklarımın babasıydı. Güvendiğim 2. kez evlilik yaptığım adamdı. Ama bu süreçte en büyük yanlışı o yaptı. Bunu bilmenizi istiyorum. Bu süreçte 6-7 kere eve gelmedi. 11'den sonra eve gelmedi. Sonra öğreniyorum ki eskortla beni aldatıyor. Her seferinde aynı eskort. Bana gelip pişkin pişkin diyor ki "Ben bundan sonra böyleyim işine gelirse" diyor. Nasıl güçlü kalabilirim siz kadınlar beni anlarsınız. Çocuklarımın babasının beni aldatmasını kabul edemiyorum" dedi.

GÜNGEN'İN AVUKATI: EVLİLİĞİNİ BİTİRME KARARI ALDI

Yaşadığı ihanet sonrası harekete geçen Güngen, boşanma işlemlerinin başlatılması için avukatına talimat verdi.

Ünlü ismin avukatı Bulutcan Kıran, yaptığı paylaşımda "Müvekkilim Neslim Güngen, ticari hayatında yaşamış olduğu zorlu sürecin içerisinde 11 yıllık evliliğini bitirme kararı almıştır. Tarafımızca gerekli açıklama yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

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