Dilan Polat kapatmıştı aylar sonra ilk kez açıldı. Kayınvalidesi paylaştı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ayşe Memiş
Dilan Polat kapatmıştı aylar sonra ilk kez açıldı. Kayınvalidesi paylaştı
Cezaevinde bulunan Dilan Polat’ın aylar sonra sosyal medya hesabı yeniden açıldı.

Kara para aklama iddialarıyla tutuklanan Polatlar ailesinden Dilan Polat aylar önce sosyal medya hesabını kapatmıştı.

Dilan Polat’ın aylar sonra sosyal medya hesabı Instagram kullanıma açıldı.

Polat’ın kayınvalidesi Şükran Polat sosyal medyadan paylaşım yaparak Dilan Polat’ın sayfasının açıldığını duyurdu.

Öte yandan Polat’la ilgili geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişme yaşanmıştı. Polat’ın ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildiğin ortaya çıkmıştı. Hatta bu haberin ardından Polat’ın yılbaşını ailesiyle geçirdiği iddia edilmişti. Adalet Bakanlığı ise açıklama yaparak iddiayı yalanlamıştı.

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NE OLDU?

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat çiftçi dahil aileden ve çalışanlardan birçok isim gözaltına alındı. Kara para aklama iddiasıyla gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı.

Ayrıca yine geçtiğimiz günlerde cezaevindeki Dilan Polat’ın Kağıthane’de yeni güzellik merkezi açılmıştı. Açılışta uzun kuyrukların oluşması ve Dilan Polat’ın ‘Enercii’ şarkısının da çalınması da viral oldu.

TMSF’den konuyla ilgili de açıklama gelmişti. TMSF açıklamada tüm şirketler için kayyum kararı olmadığını belirtmişti.

TMSF “Bunların dışındaki güzellik merkezleri Polat Grubu şirketlerinin ‘acentesi’ veya ‘temsilcisi’ değildir; kendi nam ve hesaplarına ticari faaliyetlerini yürütmektedirler” demişti.

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