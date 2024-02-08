Kobra Murat'a MASAK şoku. Gelen telefonla dünyası yıkıldı

Kobra Murat lakaplı şarkıcı Murat Divandiler TV8’de Aramızda Kalmasın programına katıldı.

Şarkıcı MASAK'tan telefon aldığını ve incelemeye alındığını söyledi.

"DİLAN POLAT’TAN DOLAYI"

Kobra Murat programda “Senin yüzünden MASAK beni aradı, eve kağıt geldi. Sizi araştırmaya aldık dediler, elim ayağım titredi benim 5 katlı bina yapacağım mermerciye borcum var. Telefonu bulduk aradık nedir diye.

Murat Bey Dilan Polat'tan dolayı camiada olan insanlar dedi incelemeye alın dedi bunların arasında siz de varsınız dedi. Neyimi inceliyorlar benim dedim, şirketiniz olmanız lazım dedi. Kemancının şirketi mi olacak?" ifadelerini kullandı.

Devamında ise Kobra Murat, "Bu altınlar çok patladı Caner'in programında dedim ya 18 kilo altın... Altınları sormadı banka hesabını sordu, kaç parasını devlete vergi veriyorum ben... Ben de el koyacaklar sandım" dedi.

DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Daha önce katıldığı bir programda şarkıcı 18 kilo altını ve 18 evi olduğunu söylemişti. Ancak daha sonra yanlış anlaşıldığını belirtip “Şu ana kadar aldıklarım 18 kiloyu bulmuştur dedim” diye açıklama yapmıştı.

Ayrıca Divandiler, kazandığı dolarları altına yatırdığını anlatmıştı.

DİLAN POLAT'A NE OLDU?

Aylar önce kara para aklama iddiasıyla Dilan Polat, eşi, ailesi ve beraberindeki birçok isim tutuklandı. MASAK'ın ortaya çıkardığı raporda Polatların naylon fiş yaptığı ve kara akladığı öğrenilmişti. Dilan Polat'tın tutuklanmasının ardından birçok ünlü isim ise mercek altına alındı.