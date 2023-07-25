Gram altın bugün ne kadar? 25 Temmuz altın fiyatları

Güne yükselişle başlayan gram altın 1.700 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün ons altının fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altındaki 1.694 lira seviyesinde tamamladı.

Bugün sabah saatlerinde yükselişe geçen gram altın, kayıplarını geri alarak 1.700 lira seviyesine döndü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.790 lira, Cumhuriyet altını 11.270 liradan alıcı buluyor.

Üst üste 4 gündür düşen ons altın, saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerindeki 1.961 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yarınki ABD Merkez Bankası (Fed) ile başlayacak yoğun para politikası toplantıları öncesi yatırımcıların temkinli davrandığını ifade etti. Piyasalar, Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan daha artıracağını tahmin ediyor. Fed'in enflasyonla mücadelede yıl sonuna kadar nasıl bir yol izleyeceğine yönelik belirsizlik ise sürüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, ABD'de tüketici güven endeksi, Richmond Fed sanayi endeksi ve konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 ve 1.940 doların destek, 1.970 ve 1.980 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.