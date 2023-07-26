Gram altının kaç lira olacağını açıkladılar. Uzmanlardan rekor altın tahmini

FED’in faiz kararından önce uzmanlar gram altınla ilgili rekor tahminde bulundular.

Gram altının kaç lira olacağını açıkladılar. Uzmanlardan rekor altın tahmini

Piyasalar, iki günlük toplantısının ardından Fed'in bugün (Türkiye saatiyle 21.00'da açıklanacak) faizi 25 baz puan yükseltmesini bekliyor.

Piyasa yatırımcıların gözü FEDin açıklayacağı faiz kararındayken gram altındaki hareketlilik sürüyor. Fed'in faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Uzmanlar ise konuyla ilgili tahminlerde bulunuyor.

Ons altının kısa vadede 2 bin doları göreceğini söyleyen uzmanlar, gramın da 1.900 liraya yükselmesini bekliyor.

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Bu beklentiyle altının ons (31.1 gram) fiyatı dün 1.960 dolara demir attı, gram altın da 1.700 lira seviyelerinde dengelendi.

GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Ons altının kısa vadede 2 bin doları göreceğini söyleyen uzmanlar, gramın da 1.850-1.900 liraya yükselmesini bekliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 1.700,49 TL

Gram altın satış fiyatı: 1.700,78 TL

ONS ALTIN

Ons altın alış fiyatı: 1.963,84 dolar

Ons altın satış fiyatı: 1.964,11 dolar

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