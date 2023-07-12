Gram altın rekora doymuyor

Altın, yeni güne yükselişle başladı.

Altın Fed’in parasal sıkılaştırma patikası hakkında yeni ipuçları sağlayabilecek önemli ABD enflasyon rakamları öncesinde gücünü koruyor.

Spot piyasada altının onsu 1.941 doları test ederken gram altın tarafında ise sabah saatlerinde yeni rekor seviye görüldü.

Ons altın ve bankalararası dolar/TL kuru üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın 1.629 TL ile yeni tarihi zirvesini gördü.

Gram altın saat 13:10 itibarıyla 1.627,49 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.624, Cumhuriyet altını ise 10.469 liradan fiyatlanıyor.