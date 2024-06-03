Gratis'te racon kesen kız konuştu. Neden korku saldığını açıkladı

Türkiye'nin önde gelen zincir kişisel bakım mağazalarından birinde yapılan büyük indirim, ülke genelinde büyük ilgi çekerken, indirim furyası, bazı şubelerde beklenmedik olaylara sahne oldu. Özellikle bir şubede yaşananlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İndirimli ürünler nedeniyle mağazalarda oluşan yoğunluk, bazı müşteriler arasında gerginliklere neden oldu. Bu gerginliklerden biri, kadın müşterilerin indirime giren bir ürün yüzünden saç saça baş başa kavgaya tutuşmasıyla sonuçlandı. Ancak olayların en çok dikkat çeken ismi, sosyal medyada kısa sürede viral olan genç bir kadın oldu.

Genç kadın, mağaza içerisinde yaşadığı sinir krizi ile sosyal medyada geniş kitleler tarafından konuşuldu. Günler sonra ortaya çıkan genç kadın yaptığı açıklamada, yaşananları anlattı.

Kadın, mağaza çalışanıyla yaşadığı kavga için “Gerizekalı” dedikten sonra elindeki ürünleri ve indirim kartonunu yüzüme fırlattı” dedi.

Genç kadın şöyle devam etti: “Birincisi orada senin ne haddine bana gerizekalı diyorsun. Bu cesaret nereden geliyor? İkincisi ben orada bir müşteriyim. İki kişi kavga etse dışarı alırsın, bizi ilgilendirmiyor dersin. Seninle orada tartışmam ve kavga etmem Gratis adına yapılmış bir şeydir. Haber sosyal medyaya düştüğünde Gratis çalışanı ile müşteri olarak diye geçiyor.”

NE OLMUŞTU?

Ünlü kozmetik ve kişisel bakım mağazası Gratis, 15. yılına özel olarak Türkiye genelindeki tüm mağazalarında yüzde 75 indirim kampanyası başlattı. Bedavadan biraz pahalı olan bu fiyatlar büyük bir alışveriş çılgınlığına yol açtı ve birçok mağazada izdiham yaşandı. Özellikle kadınlar arasında yaşanan kavgalar, sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, müşterilerin son kalan ürünler için büyük bir çekişme içine girdiği görüldü. Bu görüntülerden biri, bir genç kızın mağaza içinde kavga ettiği anları içeriyordu ve çokça paylaşıldı. Videodaki genç kızın, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla gerçek hayattaki hali arasında büyük bir fark olması dikkat çekti.

GERÇEKLE İLGİSİ YOK

Görüntülerde genç kızın sinirli ve çileden çıkmış hali dikkat çekerken, sosyal medya hesaplarında çok farklı bir imaj sergilediği ortaya çıktı. Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan genç kızın, internette paylaştığı fotoğraflar ile gerçek hali arasında büyük bir zıtlık olması, kullanıcılar arasında şaşkınlık yarattı.

TİKTOK'TAKİ HALİ GÜNDEM OLDU

Genç kadının korku filmlerindeki Siccin karakterine benzetildiği yorumları yapıldı. TikTok'ta paylaştığı videolar ve sosyal medyadaki hali ise büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, "İkisi aynı kişi olamaz, Allah belanı versin Gratis" gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi.