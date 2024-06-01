Kadınlar indirim yapılan mağazada mal kalmayınca saç saça baş başa kavga ettiler

Yüksek enflasyonun etkisiyle kişisel güzellik ve bakım ürünlerinin fiyatları cep yakarken, vatandaşlar uygun fırsat ve indirimleri yakından takip ediyor.

Kişisel bakımın en temel ihtiyaçları arasında olan deodorant fiyatları 100 ile 200 lira, şampuan fiyatları ise 100 ila 600 TL arasında değişirken, u fiyat artışları, tüketicilerin bütçelerini zorlayan bir durum haline geldi. Ancak, Türkiye'de faaliyet gösteren popüler bir kişisel bakım ve kozmetik marketi zinciri, 15. yılına özel olarak düzenlediği kampanya ile tüketicilere kampanyalarını duyurdu.

Sadece 31 Mayıs'ta geçerli olan bu özel kampanya kapsamında, birçok üründe indirime gidildi. Ancak bu büyük indirim fırsatı, beklenmedik olaylara da sahne oldu.

MÜŞTERİLER ARASINDA ARBEDE

Yoğun talep nedeniyle markanın web sitesine aşırı yüklenildi ve kullanıcılar siteye erişim sağlamakta zorluk çekti. Çoğu kullanıcı da internet sitesi üzerinden alışveriş yapmak yerine bizzat en yakınındaki şubeye giderek alışveriş yapmak istedi. Ancak indirim ürünlerinin tükenmesi ve son kalan ürünleri almak isteyen vatandaşlar arasında arbede yaşandı.

İstediği ürünü diğer bir müşteriye kaptırmak istemeyen vatandaşlar saç saça baş başa kavga etti. O anlar diğer müşteriler tarafından kayıt altına alındı.

BİR KAVGADA ADANA’DAN!

Adana’nın Çukurova ilçesinde yer alan Turgut Özal Bulvarı’ndaki kozmetik mağazasında, indirimli ürünlere yoğun ilgi büyük bir izdihama yol açtı. Mağaza içerisinde alışveriş yapmak isteyen çok sayıda vatandaş, ürünlere ulaşmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Bu yoğunluk sırasında, bazı müşteriler arasında kavga çıktı ve bu anlar başka bir müşteri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kavga ve izdiham nedeniyle mağaza çalışanları, mesai bitiminde iş yerini kapatmakta zorlandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak için müdahalede bulundu. Polislerin müdahalesinin ardından, mağaza çalışanları kepenkleri indirerek iş yerini kapatabildi.

ESENYURT’TA DA SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGA

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir alışveriş merkezinde yer alan kozmetik mağazasında beklenmedik bir olay yaşandı. Mağazada indirimli ürünlerin satışa sunulduğu günlerden birinde, son kalan ürün için kadınlar arasında büyük bir kavga çıktı.

Olayın görüntüleri, mağazanın önünde kadınların birbirlerine girdiğini ve ürünü kapmak için büyük çaba sarf ettiklerini ortaya koyuyor. Yaşanan bu kargaşa, bazı müşteriler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı.

Birçok il ve ilçede yaşanan izdiham ve kavga görüntüleri sosyal medyaya gündem oldu. İşte kadınlar arasında yaşanan indirim kavgalarından görüntüler: