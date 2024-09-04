Greta Thunberg Gazze protestosunda gözaltına alındı

Gazze'ye yönelik katliamlar dünya çapındaki gösteriler ile protesto edilmeye devam ediyor.

İklim aktivisti Greta Thunberg, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da İsrail’in Gazze saldırılarına karşı gerçekleştirilen protesto gösterisine katılım sağladı.

Söz konusu gösteriyi organize eden öğrenci grubunun sözcüsü, İsrail karşıtı eylemde Thunberg’in gözaltına alındığını açıkladı.

Bu açıklamanın ardından Danimarka polisi , 20 kişinin Kopenhag Üniversitesinde girişi engellemesi ve 3 kişinin içeri girmesinin ardından 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Polis, gözaltına alınanların kimliklerine ilişkin bir açıklama yapmazken İşgale Karşı Öğrenciler grubunun sözcüsü gözaltına alınanlar arasında Thunberg’in de bulunduğunu bildirdi.