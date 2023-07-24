Greta Thunberg, İsveç'te "polise itaatsizlik"ten hakim karşısına çıkacak

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, haziran ayında Malmö'de katıldığı iklim protestosunda "polise itaatsizlik ettiği" gerekçesiyle hakim karşısına çıkacak.

KAYNAK: AA
Greta Thunberg, İsveç'te "polise itaatsizlik"ten hakim karşısına çıkacak

İsveç Savcılığı Sözcüsü Annika Collin ve savcılar tarafından yapılan açıklamada, Thunberg'in Malmö'deki bir protesto sırasında, polisin olay yerinden ayrılmaları noktasındaki ihtarlarına uymaması gerekçesiyle suçlandığı belirtildi.

Savcı Charlotte Ottosen, yerel Sydsvenskan gazetesine, polise itaatsizlik suçunun cezasının genellikle para cezası olduğunu söyledi.

Sydsvenskan gazetesinin haberine göre, Thunberg ve diğer iklim aktivistleri 19 Haziran'da Malmö Limanı’nın petrol terminalindeki yolu trafiğe kapattıktan sonra polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Greta Thunberg, iklim değişikliğinin etkilerine dikkati çekmek için ülkesi İsveç'te başlattığı haftalık okul greviyle adını duyurmuştu. Grev, 100'e yakın ülkede benzeri eylemlere ilham vermişti.

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