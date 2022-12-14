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Gribe iyi gelen bitki çayları neler? Hangi çaylar gribe iyi geliyor?

Havaların soğumasıyla hastalık mevsimi de yüksek grip vakalarıyla kendini göstermeye başladı. Gribe karşı ilaç tedavisinin yanı sıra vatandaş bitki çaylarını da sıkça tercih ediyor. Ihlamurdan Kuşburnu çayına kadar pek çok bitki çayı grip olunca tüketiliyor. Peki, Gribe iyi gelen bitki çayları neler? Hangi çaylar gribe iyi geliyor?

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 11:37
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Gribe iyi gelen bitki çayları neler? Hangi çaylar gribe iyi geliyor?

Gribe iyi gelen bitki çayları neler? Hangi çaylar gribe iyi geliyor?
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Vücudun bağışıklığını karşılamaya yardımcı olmak için bitki çayları sıkça tercih ediliyor. Grip, nezle ve soğuk algınlığına karşı tavsiye edilen bitki çayları demlenirken içlerine katılan diğer besinlerle tam bir şifa deposu oluyor. Peki, Gribe iyi gelen bitki çayları neler? Hangi çaylar gribe iyi geliyor?

Soğuk havalar beraberinde soğuk algınlığı hastalıklarını ve vücut dirençsizliğini de getiriyor. Özellikle şu sıralar salgın almış başını gidiyor. Uzmanlar bitki çaylarının hastalıklara karşı bir koruma sağladığını belirterek soğuk havalarda görülme sıklığı artan grip, soğuk algınlığı, bademcik iltihabı gibi hastalıklardan korunabilmek için bitki çayları tüketmek gerektiği söylüyor. Peki, hangi bitki çayları gribe karşı etkili?

HANGİ BİTKİ ÇAYLARI GRİBE İYİ GELİR?

TARÇIN ÇAYI

Tropikal ilkime sahip bölgelerde yetişen tarçın, genellikle baharat olarak bilinmekle beraber çay olarak da tüketilir. Tarçın çayı kabuk ya da toz tarçın kullanılarak yapılabilir. Çay hazırlanırken kabuklarından yapılması içindeki öz yağlardan da faydalanmayı sağlar. Soğuk algınlıklarının artış gösterdiği kış aylarında yüksek C vitamini kaynağı olan limonla birlikte tüketilmesi enfeksiyon riskini azaltır ve boğaz ağrılarına karşı oldukça etkilidir.

PAPATYA ÇAYI

Papatya içerdiği bileşenler sayesinde oldukça etkili bir antibakteriyel olarak bilinir. Kışın sıkça karşımıza çıkan soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı gibi şikâyetleri azaltmaya yardımcı olduğu kadar bağışıklık sistemini güçlendirmek için de tüketilmesi önerilir.

KUŞBURNU

Özellikle son yıllarda oldukça popüler hale gelen kuşburnu, bağışıklık sistemini güçlendiren en iyi bileşenlerden olan C vitamini bakımından oldukça zengindir. C vitamini ise beyaz kan hücrelerini uyarır, ayrıca astımın önlenmesi ve solunum sisteminin genel sağlığı için çok önemlidir. Ancak özelliklerini yitirmemesi için kuş burnu kısa süreli demlenip ardından hızlıca tüketilmelidir.

ADAÇAYI

Kökeni ve tüketimi çok eskilere dayanan adaçayının özleri bağışıklık sistemini güçlendirici polifenoller içerir. Uçucu bileşenleri sayesinde grip ve soğuk algınlığının yol açtığı boğaz ve ağızdaki iltihaplanmanın yanı sıra enfeksiyonu önlemeye de yardım eder. Ayrıca içeriğinde bulunan bol miktarda antioksidan bileşiklerin alzheimera karşı koruyucu etki gösterdiği de bilinmektedir.

ZENCEFİL

Faydaları saymakla bitmeyen zencefil, grip, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve öksürüğün yanı sıra, mide bulantılarını gidermek için de birebirdir. Kış hastalıklarına kalkan olan zencefil çayı aynı zamanda sindirim sistemini rahatlatan bileşenleri de içerir. Ancak oldukça sert bir tadı olduğundan, zencefili demlerken bunu göz önünde bulundurmak gerekir.

EKİNEZYA

Yapılan araştırmalar, papatyagiller familyasına ait ekinezyanın bağışıklık sistemini güçlendirirken, grip virüsü gibi ortak patojenlere karşı koruyucu etkisi olduğunu da göstermektedir. Ekinezya çayı, grip ve nezleden kaynaklanan ağrıları hafifletir. İçeriğinde bulunan vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde üst solunum yollarının yanı sıra migren ve anksiyete gibi sorunların gelişmesine karşı da etkilidir.

IHLAMUR

Tüm Anadolu’da en iyi bilinen doğal bir soğuk algınlığı ve grip ilacı olan ıhlamur çayı özellikle kışın çok sık gelişen öksürük probleminin tedavisinde kullanılmaktadır. Balla karıştırılması etkisini artırır, öksürük sebebiyle solunum yollarında yaşanan tahribatın giderilmesini sağlar. Metabolizmayı kuvvetlendirerek vücut direncini de artıran ıhlamur çayı, bu sayede kan dolaşımını da hızlandırır.

REZENE

Kokusu biraz tatsız gibi olsa da rezene çayının faydaları oldukça fazladır. İçeriğindeki A ve B kompleksi, C ve D vitaminleriyle antioksidanlar açısından zengin olan rezene çayı kış aylarında sık yakalanılan soğuk algınlığının belirtilerini bastırır ve vücuttaki bakterilere karşı savaşır. Ayrıca bağışıklık sistemini destekleyerek vücudun hızlı bir şekilde toparlanmasına katkı sağlar.

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