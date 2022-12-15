15 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Bozanın faydalarını duyanın ağzı açık kalıyor. Sevmeyenler bile içmek isteyecek

Bozanın faydalarını duyanın ağzı açık kalıyor. Sevmeyenler bile içmek isteyecek

Kış mevsiminin popüler içeceği bozanın faydalarını duyan şaşıp kalıyor. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 09:58
Takip Et

Bozanın faydaları neler? Kanserden öksürüğe tüm hastalıklara iyi geliyor. Sevmeyenler bile içmek isteyecek

Bozanın faydalarını duyanın ağzı açık kalıyor. Sevmeyenler bile içmek isteyecek
+
Aa
-

Türkiye’de darıdan ve mısır, arpa, çavdar, yulaf, buğday, kara buğday gibi tahıllardan da yapılan bozanın birçok faydaları bulunuyor.

Kışın en sık tüketilen içeceklerden olan boza kanser, öksürük, enfeksiyon, bağışıklık sistemi bozuklukları gibi çok çeşitli hastalıklara şifa oluyor.

Bozanın içerisinde fosfor, A, B1, B2 ve E vitaminleri bulunuyor.

BAĞIRSAKLARI TEMİZLER

İçerdiği asitler nedeniyle mide hazmını kolaylaştırır. Bu da bağırsakların temizlenmesini ve dengelenmesini sağlar.

ÖKSÜRÜĞÜ KESER

A, B, C ve E vitaminleri sayesinde gribe ve nezleye iyi gelir. Balgam söktürmede öksürüğü kesmede boza bire bir.

KANSER RİSKİNİ DÜŞÜRÜR

Yüksek oranda bitamin, mineral, antioksidan içerdiği için boza vücutta bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Böylece kanserle mücadelede boza fayda sğalıyor.

STRESİ YOK EDER

Bozanın içindeki B vitamini sadece fiziksel değil ayrıca zihinsel yorgunluk için de faydalı. Sinir sistemi üzerinde yatıştırıcı özelliği bulunuyor.

ANNE SÜTÜNÜ ARTIRIR

Anne adayları ve yeni anneler için de adeta bir iksir boza. Zengin vitamin ve mineral içeriği sayesinde anne sütünü artırma özelliği bulunan boza yeni doğan bebeği de olumlu şekilde etkiler. Anne sütünden bebeğe aktarılan mineral ve vitaminler bebeğin sağlıklı ve güçlü olmasını sağlar. Özellikle anne ve bebeğin sağlıklı bir kemik yapısına sahip olmasına yardımcı olur.

KEMİK SAĞLIĞINI KORUR

Bozanın vitaminler açısından zengin olduğundan bahsettik. İşte boza bu vitaminler sayesinde özellikle gelişmekte olan çocukların kemik yapılarını güçlendirme yetisine sahiptir.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
1
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
2
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
3
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
4
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
﻿Fakıbaba'dan aday açıklaması: Seçimde patlama yapacağız
5
﻿Fakıbaba'dan aday açıklaması: Seçimde patlama yapacağız
﻿Fakıbaba'dan aday açıklaması: Seçimde patlama yapacağız
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
6
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
﻿Selçuk Geçer'den çok kritik dolar açıklaması
7
﻿Selçuk Geçer'den çok kritik dolar açıklaması
﻿Selçuk Geçer'den çok kritik dolar açıklaması
﻿Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar adliyeye sevk edildi
﻿Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar adliyeye sevk edildi
﻿Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar adliyeye sevk edildi
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Ücret tarifesi belli oldu
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Ücret tarifesi belli oldu
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Ücret tarifesi belli oldu
﻿Otopark içerisinde ölü bulundu
﻿Otopark içerisinde ölü bulundu
﻿Otopark içerisinde ölü bulundu
﻿Cambridge Üniversitesi 116 heykeli Nijerya'ya iade edecek
﻿Cambridge Üniversitesi 116 heykeli Nijerya'ya iade edecek
﻿Cambridge Üniversitesi 116 heykeli Nijerya'ya iade edecek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.