Bozanın faydalarını duyanın ağzı açık kalıyor. Sevmeyenler bile içmek isteyecek

Türkiye’de darıdan ve mısır, arpa, çavdar, yulaf, buğday, kara buğday gibi tahıllardan da yapılan bozanın birçok faydaları bulunuyor.

Kışın en sık tüketilen içeceklerden olan boza kanser, öksürük, enfeksiyon, bağışıklık sistemi bozuklukları gibi çok çeşitli hastalıklara şifa oluyor.

Bozanın içerisinde fosfor, A, B1, B2 ve E vitaminleri bulunuyor.

BAĞIRSAKLARI TEMİZLER

İçerdiği asitler nedeniyle mide hazmını kolaylaştırır. Bu da bağırsakların temizlenmesini ve dengelenmesini sağlar.

ÖKSÜRÜĞÜ KESER

A, B, C ve E vitaminleri sayesinde gribe ve nezleye iyi gelir. Balgam söktürmede öksürüğü kesmede boza bire bir.

KANSER RİSKİNİ DÜŞÜRÜR

Yüksek oranda bitamin, mineral, antioksidan içerdiği için boza vücutta bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Böylece kanserle mücadelede boza fayda sğalıyor.

STRESİ YOK EDER

Bozanın içindeki B vitamini sadece fiziksel değil ayrıca zihinsel yorgunluk için de faydalı. Sinir sistemi üzerinde yatıştırıcı özelliği bulunuyor.

ANNE SÜTÜNÜ ARTIRIR

Anne adayları ve yeni anneler için de adeta bir iksir boza. Zengin vitamin ve mineral içeriği sayesinde anne sütünü artırma özelliği bulunan boza yeni doğan bebeği de olumlu şekilde etkiler. Anne sütünden bebeğe aktarılan mineral ve vitaminler bebeğin sağlıklı ve güçlü olmasını sağlar. Özellikle anne ve bebeğin sağlıklı bir kemik yapısına sahip olmasına yardımcı olur.

KEMİK SAĞLIĞINI KORUR

Bozanın vitaminler açısından zengin olduğundan bahsettik. İşte boza bu vitaminler sayesinde özellikle gelişmekte olan çocukların kemik yapılarını güçlendirme yetisine sahiptir.