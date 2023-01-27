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İşte Gribe karşı o kış çayı

Havaların soğumasıyla birlikte gribe yakalanmak istemeyen vatandaşlar, aktarlarda satışı yapılan "kış çayı"na rağbet göstermeye başladı. Zira hastalık sonrası iyileşme ücretleri epey maliyetli. İşte gribe karşı o müthiş kış çayı…

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 07:03
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Gribe karşı o kış çayı neye iyi geliyor?

İşte Gribe karşı o kış çayı
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Kışın bastırmasıyla birlikte soğuk algınlığı ve gribe yakalanan vatandaşlar, aktarlara gitmeye başladı. Gribe ve soğuk algınlığına karşı şifalı bitkilerde çare arayan vatandaşlara, aktarlarda genellikle 12-20 arasında doğal bitkinin karışımı olan "kış çayı" öneriliyor.

 

Aktar Zafer Murat Çakır, soğuk algınlığı ve grip için vatandaşların, ilk önce doğal yollara başvurduğunu söyledi. Süreç dolayısıyla aktarların, vatandaşların uğrak yeri olduğunu dile getiren Çakır, şöyle konuştu:

"Kış çaylarını hasta olmamak için artık herkes tüketmeye başladı. Bu çayın içeriğinde zencefil, tarçın, hatmi çiçeği, meyan kökü, ıhlamur, papatya, yaban mersini, nar çiçeği, ebegümeci, sığır kuyruğu ve adaçayı gibi doğal bitkiler yer alıyor. Çayda 12 ile 20 arasında bitki çeşidi bulunuyor. Bu bitkileri belirli ölçülerde karıştırarak kış çayını hazırlıyoruz. Kış çayını alanlar da evlerinde bunu demleyerek içiyor."

Aktar Çakır, satışını yaptıkları karışım kış çayının ciddi anlamda soğuk algınlığı ve gribe karşı önleyici etki sağladığını belirterek, "Bu çayın önemi, gribal enfeksiyonları önlemektir. Kovid-19 ise farklı bir gribal virüstür. Bu hastalığa da faydası olacaktır. Biz, 'yüzde yüz iyi eder' demiyoruz. Hastalığı önleme ve hafif geçirme anlamında faydası olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

AA

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