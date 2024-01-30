Grip öldürür mü

Hamza Özalkuş
Grip öldürür mü
Grip, insanı öldürebilen ciddi bir hastalık. İşte nedeni...

Grip, influenza virüsü tarafından oluşturulan bulaşıcı ve ölümcül bir üst solunum enfeksiyonu. Grip belirtileri şunlar:

Ateş

Öksürük

Boğaz ağrısı

Kas ve eklem ağrıları

Baş ağrısı

Üşüme

Yorgunluk

Bazı durumlarda kusma ve ishal

ÖLDÜRÜR MÜ?

Grip, özellikle 65 yaş üzeri, kronik hastalığı olan, hamile, bağışıklığı zayıf veya çocuk olan kişilerde daha tehlikeli olabilir. Bu kişiler, grip aşısı yaptırmalı ve doktor tavsiyesiyle ilaç kullanmalıdır. Grip, domuz gribi gibi bazı özel türleri de içerir. Domuz gribi, H1N1 tipi virüsten kaynaklanan ve insanlarda hastalığa yol açan viral bir hastalıktır. Domuz gribi belirtileri, mevsimsel griple aynıdır. Ancak, ateş 3-4 gün içinde düşmezse, mutlaka doktora başvurulmalı. Başvurulmaz hastalığın önlemleri alınması grip ölümcül olabilir...

Gripten korunmak için, hijyen kurallarına dikkat etmeli, sağlıklı beslenmeli, stresten uzak durmalı ve bol sıvı tüketmeliyiz. Ayrıca, grip olan kişilerle yakın temas etmemeli ve hapşırırken veya öksürürken ağzımızı ve burnumuzu kapatmalıyız.

İlgili Haberler
Koronavirüs aşısı kalp kasına ne yapıyor
Altı aydan büyük çocuklar için aşı uyarıları. Uzmanı açıkladı
Ne korona ne grip ne de nezle... İşte yeni kabusumuzun belirtileri
Grip aşısı olanlar Alzheimer’a yakalanmıyor mu
Son Haberler
Müthiş karışım Şifalı Bitkiler
Müthiş karışım
Çocuklarda ergenlik uyarısı Sağlık
Çocuklarda ergenlik uyarısı
Koronavirüs aşısı kalp kasına ne yapıyor Sağlık
Koronavirüs aşısı kalp kasına ne yapıyor
Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın adı değişti Gündem
Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın adı değişti
Kolesterolünün yüksek olmasını istemeyenlerin dikkatine Sağlık
Kolesterolünün yüksek olmasını istemeyenlerin dikkatine
Düşen kaya parçası yolu kapadı Yerel Haberler
Düşen kaya parçası yolu kapadı