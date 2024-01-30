Grip öldürür mü

Grip, influenza virüsü tarafından oluşturulan bulaşıcı ve ölümcül bir üst solunum enfeksiyonu. Grip belirtileri şunlar:
Ateş
Öksürük
Boğaz ağrısı
Kas ve eklem ağrıları
Baş ağrısı
Üşüme
Yorgunluk
Bazı durumlarda kusma ve ishal
ÖLDÜRÜR MÜ?
Grip, özellikle 65 yaş üzeri, kronik hastalığı olan, hamile, bağışıklığı zayıf veya çocuk olan kişilerde daha tehlikeli olabilir. Bu kişiler, grip aşısı yaptırmalı ve doktor tavsiyesiyle ilaç kullanmalıdır. Grip, domuz gribi gibi bazı özel türleri de içerir. Domuz gribi, H1N1 tipi virüsten kaynaklanan ve insanlarda hastalığa yol açan viral bir hastalıktır. Domuz gribi belirtileri, mevsimsel griple aynıdır. Ancak, ateş 3-4 gün içinde düşmezse, mutlaka doktora başvurulmalı. Başvurulmaz hastalığın önlemleri alınması grip ölümcül olabilir...
Gripten korunmak için, hijyen kurallarına dikkat etmeli, sağlıklı beslenmeli, stresten uzak durmalı ve bol sıvı tüketmeliyiz. Ayrıca, grip olan kişilerle yakın temas etmemeli ve hapşırırken veya öksürürken ağzımızı ve burnumuzu kapatmalıyız.