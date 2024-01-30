Koronavirüs aşısı kalp kasına ne yapıyor

Koronavirüs aşısı, koronavirüs enfeksiyonundan korunmak için geliştirilen ve milyonlarca kişiye uygulanan bir aşı. Ancak bazı kişilerde, özellikle genç erkeklerde, aşı sonrası kalp kasında iltihaplanma meydana geldiği rapor edilmiştir. Bu durum, miyokardit veya perikardit olarak adlandırılır ve nadiren ciddi sonuçlara yol açabilir. Peki, koronavirüs aşısı kalp kasına zarar veriyor mu?

AŞI HANGİ BÖLGEYE ZARAR VERİYOR

Yapılan son araştırmalar, koronavirüs aşısının kalp kası iltihabına neden olma riskinin, diğer aşılardan farklı olmadığını göstermiştir. Yani bu sorun, herhangi bir aşı sonucunda ortaya çıkabilecek bir yan etkidir ve koronavirüs aşısına özgü değildir. Araştırmacılar, 22 farklı çalışmayı ve 405 milyon doz aşıyı inceleyerek bu sonuca ulaşmışlardır. Buna göre, her bir milyon doz aşı için 18 ila 56 arasında miyokardit veya perikardit vakası görülmüştür. Bu oran, grip, verem, çiçek, kızamık gibi diğer aşılarda da benzerdir. Hatta çiçek aşısı, koronavirüs aşısından daha fazla kalp kası iltihabına neden olmaktadır.

Koronavirüs aşısının kalp kası iltihabına neden olma riski, mRNA teknolojisi kullanan aşılarda daha yüksektir. Bu aşılarda, ikinci dozdan sonra genç erkeklerde daha sık görülmektedir. Ancak bu risk, aşının sağladığı faydalara göre çok düşüktür. Çünkü aşı, koronavirüs enfeksiyonunu, hastaneye yatışı ve ölümü önlemede çok etkilidir. Ayrıca kalp kası iltihabı, çoğunlukla hafif seyreden ve kendiliğinden iyileşen bir durumdur. Bazı vakalarda ilaç tedavisi veya hastaneye yatış gerekebilir.

Bu araştırma sonuçları, aşı programlarının planlanması ve uygulanması için de önemlidir. Örneğin, mRNA aşılarının riskli olduğu yaş gruplarına, farklı teknolojilerle üretilen aşılar sunulabilir. Böylece aşı tercihi konusunda daha fazla seçenek olacaktır. Aşı yaptırmak isteyen kişiler, aşının faydaları ve riskleri hakkında bilgi sahibi olarak karar verebilirler. Koronavirüs aşısı, kalp kasına zarar vermekten çok, koronavirüs salgınına karşı koruma sağlamaktadır.