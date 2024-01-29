Grip aşısı olanlar Alzheimer’a yakalanmıyor mu

ABD’de yapılan bir araştırma, grip aşısı olanların Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin, olmayanlara göre yüzde 40 daha az olduğunu gösterdi.

GRİP AŞISI ALZHEİMER’A KARŞI KORUYOR

Houston Teksas Sağlık Bilim Merkezi Üniversitesi’nden bilim insanları, 65 yaş üstü 935 binden fazla kişinin sağlık verilerini inceledi. Bu kişilerden 196 bini grip aşısı olmuştu.

Araştırmacılar, 4 yıl süren çalışmada, grip aşısı olanların yüzde 5,1’inde, olmayanların ise yüzde 8,5’inde Alzheimer hastalığı tespit ettiklerini belirtti. Buna göre, grip aşısı olanların Alzheimer hastalığına yakalanma riski, olmayanlara göre yüzde 40 daha düşüktü. Araştırmanın sonuçları, Nature World News adlı internet sitesinde yayımlandı.

Araştırmacılar, grip aşısının Alzheimer hastalığına karşı koruyucu bir etkisi olabileceğini, ancak bunun nedenini ve mekanizmasını henüz tam olarak anlayamadıklarını ifade etti. Alzheimer hastalığı, beyindeki sinir hücrelerinin ölmesine neden olan, ilerleyici ve tedavisi olmayan bir hastalıktır.

Hastalık, hafıza kaybı, zihinsel gerileme, davranış değişiklikleri ve günlük yaşamı etkileyen birçok soruna yol açar. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, dünyada 55 milyondan fazla kişi Alzheimer hastalığı ile yaşıyor.