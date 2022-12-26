Grip ölüm riski de içeriyor

Prof. Dr. Alper Şener, gribin diğer solunum yoluyla bulaşan enfeksiyon hastalıklarından farklı olarak ölüm riski içerdiğine de dikkat çekerek, “65 yaş üstünde yandaş hastalığı olanlarda özellikle bağışıklığı baskılayıcı ilaçlar kullananlarda, kanser, akciğer, karaciğer ve böbrek yetmezliği olan grup ile sirozu olanlarda ölümcül riskle seyredebiliyor” dedi.

Kış aylarına girilmesinin ardından havaların soğuması ve mevsim geçişlerinin başlamasıyla birlikte hastanelerin acil servislerinde soğuk algınlığı ve grip şikayetiyle başvuran hasta sayısında artışı yaşanmaya başladı. Bilim Kurulu Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Alper Şener, 65 yaş üstüne erişkin yaş grubunda özellikle grip aşılarının bu sene çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Bu sene 65 yaş üstü erişkin yaş grubunda özellikle gribin çok önemi olduğunu belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, “Yaklaşık 2 yıldır 65 yaş üstü bu hasta grubunda grip enfeksiyonu görmediğimiz için bu hastaneye yatış ve ağır zatürre geçirme riski mevcut. Biz her ne kadar iki yıldır çok gündemde covid-19'u tutsak dahi, gribal enfeksiyonlar yani gripte de, influenza da da yaşlı popülasyonun zatürre geçirme riski yüksek ve hastaneye yatma riski var. Grip diğer solunum yoluyla bulaşan enfeksiyon hastalıklarından farklı olarak ölüm riski de içeriyor. Bunun altını çizmekte fayda var. Hangi yaş grubunda, 65 yaş üstünde yandaş hastalığı olanlarda özellikle bağışıklığı baskılayıcı ilaçlar kullananlarda, kanser, akciğer, karaciğer ve böbrek yetmezliği olan grup ile sirozu olanlarda ölümcül riskle seyredebiliyor. Hala hazırda sezon tam bitmiş değil. Sezonun aslında tam ortalarına doğru geliyoruz. Bu sene grip sezonu Türkiye'de geç başladı. Avrupa Birliği ülkelerinden, dünya genelinden farklı olarak. Bu açıdan eğer grip geçirmediniz ise mutlaka aşılamanızı ihmal etmememiz lazım” dedi.

Gribal enfeksiyonlardan sonra bakteriyel enfeksiyonlarında çok göründüğünü de hatırlatan Prof. Dr. Alper Şener, sözlerine şöyle devam etti:

“ Hele hele çocuklarda ve erişkinlerde çok ağır seyredebiliyor. Çocuklarda tonsilis, sinüzit, otit, orta kulak iltihabı yapabiliyor. Bu açıdan çocukların bu şikayetlerini hafife almamak lazım. Erişkinlerde ise çoğunlukla zatürre şeklinde görüyoruz. Dolayısıyla zatürre riski içerdiği için bu hasta grubu gribal enfeksiyondan sonra mutlaka 65 yaş üstündeki kişilerin zatürre aşılarını olmaları gerekiyor. Zatürre aşısı aslında hayatınızda bir kez ya da 5 yılda bir risk durumuna göre belirleniyor yapılması. Mutlaka ve mutlaka bir hekim kontrolünde hangi grupta olduğunuzu belirleyerek, yani her yıl olması gereken mi, yoksa beş yılda bir olması gereken mi grubun içerisindesiniz diye kayıt altına alıp ona göre zatürre aşınızı mutlaka olmanız lazım.”