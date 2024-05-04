Ermenistan tükeniyor: Ermeniler ülkeyi terk ediyor

Geçen günlerde Yunanistan’daki nüfus problemini gündemine taşıyan Prof. Dr. Sedat Laçiner, bugün yayınladığı son videosunda Ermenistan’ı mercek altına yatırdı.

Bir ülkeyi incelemeye evvela o ülkedeki insanlara bakmanın gerektiğini, insanların ne yiyip ne içtiğini, yaş skalasını bilmek gerektiğinin altını çizen Laçiner ikinci olarak da coğrafyaya bakmanın gerekli olduğunu söyledi.

Ermenistan'ın şu anda 2.770.000 civarında bir nüfusa sahip olduğunu bildiren araştırmacı bu sayının 1979’da yılında 3.000.000; 1989’da 3.300.000; 2001 yılında 3.200.000; 2011'de 3.000.000, 2022 yılında ise 2.900.000 olduğunu belirtti. Günümüzdeki nüfus sayısına Karabağ’dan gelen yaklaşık 100.000 ve Ukrayna Savaşı'ndan kaçıp gelen 100-150.000 arası Ermeni’nin de dahil olduğunun altını çizen Laçiner “Ermenistan'ın nüfusu azalıyor, sürekli azalıyor” diye konuştu.

Bazı tahminlere göre Ermenistan'ın gerçek nüfusunun 2.500.000 milyon civarında olduğunu da sözlerine ekleyen araştırmacı ülkedeki nüfus kriziyle alakalı “Ermenistan’da bir kere doğurganlık oranı düşük. Yani bütün eski Sovyet Cumhuriyetleri ülkelerinde olduğu gibi Ermenistan'da nüfusta bir azalma eğilimi var. Doğurganlıktan kaynaklı bir durum bu ama bundan daha önemlisi Ermenistan insanlarını tutamıyor. Ermeniler Ermenistan'da yaşamak istemiyorlar” dedi.

Ermenistan sınırları dışında yaşayan Ermenilerin anavatanlarına gelmek istememelerinin önemli bir sorun olduğunun altını ısrarla çizen Laçiner “Ermenistan'ın nüfusu 2,5 milyonun birazcık üzerinde ama diasporanın nüfusu Ermenistan nüfusundan fazla. Belki de bu özelliğiyle Ermenistan dünyada tek millet özelliğini taşıyor” dedikten sonra farklı ülkelerden örnekler getirdi. “İnsanlar Ermenistan'dan sanki hastalık varmış gibi kaçıyorlar” ifadelerini kullandı.

Ermenistan’daki nüfus oranındaki azalmayı takipçileriyle paylaştıktan sonra Azerbaycan'daki nüfus hareketliliğine değinen Laçiner, Azerbaycan nüfusunun 1979’da Ermenistan’ın iki misli yani 6.000.000 olduğunu, 1989'da bu sayının 7.000.000’a ulaştığını, 2001'de de artış trendinin devam ederek 8.000.000’a, 2011’de 9.000.000’a vardığını belirttikten sonra 2023 yılı resmi rakamlarına göre ülke nüfusunun 10.000.000’un biraz üzerinde olduğunu söyledi. Uzmanların tahminlerine göre 2050'de Azerbaycan nüfusunun 12.000.000’a ulaşması beklendiğinin altını çizdikten sonra “Azerbaycan'ın nüfusu şu anda Ermenistan'ın 3 misline yakın gibi görünüyor” dedi. Söz konusu nüfus probleminin ileride Ermenistan’ın başını fazlasıyla ağrıtacağını söyleyen Laçiner “Ermenistan eriyor tükeniyor. Yurt dışına kaçıyor insanlar. Burada barınamıyorlar” iddiasında bulundu.