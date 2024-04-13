Grip vakalarındaki artış uzmanları harekete geçirdi

Kaynak: İHA
Grip vakalarındaki artış uzmanları harekete geçirdi
Siirt'te son zamanlarda artan grip vakalarıyla ilgili uyarılarda bulunan Dahiliye Uzmanı Dr. Rıfat Kocaoğlu, özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olan kişilerin kalabalık ortamlarda maske takması gerektiğini belirtti.

Özel bir hastanede çalışan Dr. Kocaoğlu, son iki haftada benzer şikayetlerle başvuran hasta sayısında artış yaşandığını söyledi.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının sıkça görüldüğünü vurgulayan Dr. Kocaoğlu, özellikle çocuklar ve yaşlılar arasında daha yaygın olduğunu ifade etti. Bu tür hastalıkların kronik hastalıkları olan kişilerde daha ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Dr. Kocaoğlu, hastalığın ilk belirtilerinin genellikle hafif nezle veya grip olduğunu, ancak zamanla daha ciddi semptomlara yol açabileceğini açıkladı. Bu durumda hastalara semptomatik tedavi uygulanırken, ilerleyen vakalarda daha kapsamlı tedavilere ihtiyaç duyulabileceğini belirtti.

D vitamini eksikliği olan hastaların hastalığı daha ağır geçirebileceğine işaret eden Dr. Kocaoğlu, bu nedenle D vitamini takviyesinin önemine değindi. Hastaların iyileşmesi için uygun antibiyotik tedavisi gerekebileceğini söyledi.

Son olarak, hastalıktan korunmanın basit önlemlerle mümkün olduğunu belirten Dr. Kocaoğlu, el yıkama, dengeli beslenme, uyku düzeni ve hapşırma, öksürme sırasında ağızın kapatılmasının önemine vurgu yaptı.

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