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Grip ve soğuk algınlığı için kullanılan ilaçlar hakkında uzmanlar uyardı

Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış, son günlerde artan grip ve soğuk algınlığı rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında vatandaşlara uyarıda bulundu. Kamış, “Bir yakınımıza iyi gelen ilacı kullanmak sağlık açısından büyük risk oluşturur” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 10:42
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Grip ve soğuk algınlığı için kullanılan ilaçlar hakkında uzmanlar uyardı

Grip ve soğuk algınlığı için kullanılan ilaçlar hakkında uzmanlar uyardı
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İHA’nın haberine göre; Kış aylarının gelmesiyle ani şekilde düşen hava sıcaklıkları, hazırlıksız yakalanan ve dikkatsiz davranan birçok kişinin hasta olmasına neden oldu. Yaklaşık olarak son 1 aylık dönemde birçok kişi grip ve soğuk algınlığı ile mücadele ediyor. Hastanelerin acil servisleri genel olarak aynı şikâyeti taşıyan kişilerle dolup taştı. Hal böyle olunca da ilaç kullanımı bir anda yükseldi. Grip ve soğuk algınlığı ilaçlarının tüketiminin arttığı şu günlerde kontrolsüz ilaç kullanımı da tekrar gündeme geldi. Vatandaşları ilaç kullanımı konusunda uyaran Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış, “Kişilerin rahatsızlık baş gösterdiğinde hekime ve eczacıya danışmaları ve onların önereceği ilaçları kullanmaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“İLAÇLARI DOKTOR VE ECZACI DENETİMİNDE KULLANMAKTA FAYDA VARDIR”

Doktor ve eczacı tavsiyesi olmadan ilaç kullanımının sağlık açısından risk oluşturduğunu belirten Metin Kamış, şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle mevsim değişiminden kaynaklı ani hava düşüşlerinden dolayı grip ve soğuk algınlığı vakaları son günlerde artış gösterdi. Bununla birlikte hastalarımızın grip ve soğuk algınlığı ilaçları ve antibiyotik tüketimi de arttı. Lakin bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları doktor ve eczacı denetiminde kullanmakta fayda vardır. Çünkü rahatsızlığın bakteriyel mi viral mi olduğunu kişi kendisi bilemez. Geçmiş günlerde benzer rahatsızlık da kullandıkları ilaçlar bile belki fayda etmeyebilir. Bizim maalesef millet olarak komşuma veya arkadaşıma iyi gelmiş bende bu ilacı kullanıyorum alışkanlığımız üst noktadadır. Bu durum kesinlikle sağlığımız açısından büyük risk taşıyor. Bu sebeple kişilerin rahatsızlık baş gösterdiğinde hekime ve eczacıya danışmaları ve onların önereceği ilaçları kullanmaları gerekmektedir. Vatandaşlarımıza bir tavsiyede böyle mevsim geçişlerinde vücut direncimizi arttırmak için vitamin ve mineral takviyeleri kullanmalarıdır. Tabi bunu da yine hekim ve eczacı kontrolünde yapmakta fayda vardır.”

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