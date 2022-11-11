Yaşlanmayı önlüyor. Kış hastalıklarını hemen iyileştiriyor. Sadece lezzet değil aynı zamanda şifa deposu

Kışın gelmesiyle birlikte hastalıklardan korunma veya hasta olunca da iyileşme de gündeme geldi. Bu süreçte doğal besinlerin önemi arttı.

Doğal besinlerden olan kırmızı lahanayla ilgili detaylar…

KIRMIZI LAHANA NEDİR?

Kırmızı lahana, turpgillerden geniş ve kalınca kat kat yaprakları olan, güz sebzesi olarak yetiştirilen ve yaprakları koyu kırmızı/bordo olan bir lahana çeşididir. Pişirildiğinde genelde mavi renk alır. Kırmızı rengi muhafaza için içine sirke ya da asitli bir meyve konulmalıdır.

KIRMIZI LAHANANIN BİLİNMEYEN FAYDALARI

-Soğuk algınlığı, grip ve nezlenin hızla iyileşmesini sağlıyor

Antioksidan özellikleri sayesinde düzenli olarak tüketildiğinde boğaz ağrısından tutun burun tıkanıklığına, birçok kış hastalığının belirtilerinin hızlıca yok olmasını sağlıyor, iyileşme sürecini hızlandırıyor.

-Yaşlanma karşıtı etkiler

Hücre sağlığının yanı sıra hücre yenilenmesine de destek olan kırmızı lahana, temiz bir cilt ve yaşlanma karşıtı etkiler sunuyor.

- Göz sağlığını korur

Güçlü ve sağlıklı gözlere sahip olmak için kırmızı lahanayı mutfağınızda sıkça tüketmeniz önerilir.

-Kalp dostudur

Kan basıncını düzenleme etkisine sahip kırmızı lahana, sizi kalp hastalıklarından korur. Kırmızı kan hücrelerinin oluşmasını ve canlı kalmasını sağlayan kırmızı lahana, daha düzenli kalp atışlarını da gerçekleştirir.

-Sindirimi kolaylaştırır

Antioksidan maddelerden oluşan kırmızı lahana, yiyeceklerin daha kolay sindirilmesinde de rol oynayarak mide hastalıklarının önüne geçer.

-Kanserli hücreleri önler

Kırmızı lahana serbest radikaller ile mücadele eden, vücudu bu hücrelerden koruyan bir sebzedir.

-Şeker hastalığının etkilerini hafifletir

Kırmızı lahana kan şekerini kontrol altına alır. Bu görevini doğal insülin içermesi sayesinde gerçekleştirir. Ani şeker düşüşlerini ve yükselmesini kırmızı lahanayı öğünlerinize ekleyerek önleyebilirsiniz.

-Kas ve kemik gelişimini destekler

Kemiklerin güçlü kalması için K vitamini almanız gerekir. Bu vitamini de kırmızı lahanadan leziz şekilde karşılayabilirsiniz. Kırmızı lahana ile yapacağınız salata ve sebze suyu ile çocukların daha sağlıklı iskelet yapısına sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Büyüme çağındaki çocukların kırmızı lahana tüketmesi, ileri yaşlarda kemik erimesi riskini ortadan kaldırır.

-Üst solunum yolunu rahatlatır

Kırmızı lahana ile enfeksiyon hastalıklarından kolayca kurtulabilirsiniz. Mor lahana suyunu öksürükle geçen günlerinizde tüketirseniz; balgam problemini vücudunuzdan atabilirsiniz. Boğaz ve burun tıkanıklığı durumunda da antioksidan etkisi sayesinde faydalı olacaktır ve solunum yollarını temizleyecektir.

KIRMIZI LAHANA İLE HAZIRLAYABİLECEĞİNİZ 7 ÇEŞİT TARİF

1) Lokanta Usulü Kırmızı Lahana Turşusu

Hani lokantaya gidersiniz de yemek öncesinde ikramlar gelir de gözünüz mor salataya takılır ya; işte bu tarif tam da o salatanın tarifi. Lokantalarda tadına doyamadığınız kırmızı lahana salatasını evinizde bol bol yapın diye sizlerle paylaşıyoruz. Kırmızı lahananın faydalarını bir de kırmızı lahana salatası ile alın!

2) Kırmızı Lahana Turşusu Lokanta Usulü Tadıyla

Et yemeklerinin yanında gözlerin aradığı bir lezzet olan kırmızı lahana turşusu tam kıvamında bir tarifler karşınızda. Tam ölçülü nefis bir turşu için mutlaka tarife göz atmalısınız. Kırmızı Lahana Turşusu (Lokanta Usulü)

3) Denemeyen Kalmasın Nefis Kırmızı Lahana Salatası

Kırmızı lahana yemeği hazırlayıp salata faslına geçenler için bu tarifte nefis bir tada bürünüyor. Kırmızı lahana salatasını her öğünde afiyetle tüketin diye en kolay haliyle bu tarife eklendi. Mutlaka deneyin!

4) Doyurucu Kırmızı Lahana Mezesi

Kırmızı lahana meze tabaklarını süsleyen bir tarifle karşınızda. Keyifli sofraların renkli lezzeti kırmızı lahana mezesi, kaşık kaşık tüketilecek. Siz şimdiden ölçüyü bol tutun. Tadına bakan bir daha alacak!

5) Şifası Renginden Geliyor: Kırmızı Lahana Salatası

Rengi ile iştah açan kırmızı lahana salatası, yapımı ile de birçok kişinin mutfakta kurtarıcısı oluyor. Neredeyse 10 dakika içinde hazır olmasını istediğiniz bir salata arıyorsanız; işte nefis mi nefis kırmızı lahana salatası!

6) Bu Çorba Çok Başka: Mor Lahana Çorbası

Birçok kişinin ilk defa duyduğu kırmızı lahana çorbası artık her evde denensin diye bu tarife eklendi. Çorba kaselerinde mor bir görünüm oluşturmak ve bağırsakları canlandırmak için hemen deneyebilirsiniz.

7) Ferahlatan Yardımcı Lezzet Kırmızı Lahana Mezesi

Evinizde kırmızı lahana varsa ve sofra hazırlamak için çok vaktiniz yoksa hemen kırmızı lahana mezesi ile yemeğinizi tamamlayabilirsiniz. Yoğurt ile hazırlanan bu meze hem doyurucu hem de çok pratik!