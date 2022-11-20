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Prof. Turan: Mevsimsel griple Kovid-19 da artabilir

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, mevsimsel grip etkenleriyle Kovid-19 vakalarında da artış olabileceğine dikkat çekerek, "Lütfen bireysel önlemlerinizi almaya devam edin." Uyarısı yaptı. İşte ayrıntılar

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 10:20
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“Mevsimsel griple Kovid-19 da artabilir”

Prof. Turan: Mevsimsel griple Kovid-19 da artabilir
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Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım İdari Sorumlusu Turan, koronavirüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Turan salgın sürecinde aldıkları tedbirler sayesinde yoğun bakımlarda sorun yaşanmadığını açıkladı.

Salgının bir anda bitmediğine değinen Prof. Turan, pik dönemlerde yoğun hasta görebildiklerini, mevsimsel değişimlerle birlikte yine hasta sayılarında artışlar olabileceğinin altını çizdi. Prof. Turan şunları hatırlattı:

"Griple direnci düşen hasta Kovid-19'a enfekte olabilir. Önümüzdeki kış ayları bizim için önemli. Mevsim değişikliklerinde özellikle yeni etkenler, yeni mevsimsel grip etkenleriyle birlikte Kovid-19 vakalarında da artış olabilir. Her iki viral etkenle birlikte grip ve Kovid-19 belirtileri karıştırılabiliyor. Viral belirtileri olan birisinin Kovid-19 olmadığı anlamına gelmiyor. Mevsimsel grip olan birisinin vücut direnci düştüğü için iyileşme periyodunda yeniden Kovid-19'a enfekte olabilir. Onun için özellikle 65 yaş üzerindekilerin mutlaka hem grip aşısı hem koronavirüs hatırlatma dozlarını yaptırmaları gerekiyor."

Kişisel tedbirlere dikkat edilmesinin kesinlikle altının çizilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Turan, "Halkımıza bu pandeminin bir anda bıçakla kesilir gibi bitmeyeceğini söylemek zorundayız. Lütfen bireysel önlemlerinizi almaya devam edin. Benim en büyük önerim şu olacaktır. Eğer viral semptomlar gösteriyorsanız kendinizi izole edin ya da diğer insanlarla iletişiminizi azaltın. Maskenizi takın ve etrafınızı, sevdiklerinizi korumaya devam edin. Çünkü sevdiklerimizi kaybettik, çok sayıda can gitti. Her biri bizim için çok üzücüydü." diye konuştu.

YENİ BİR VARYANT VAR MI?

"Yeni bir varyant yok ama bu olmayacağı anlamına gelmez" diyen Prof. Turan şunları söyledi:

"İleri yaş grubu çok daha fazla etkileniyor. O yüzden 65 yaş ve üzerini ayrıca uyaralım istiyorum. Çünkü mevsimsel grip etkenlerine ve koronavirüsle ilişkili aşılarını mutlaka olmalılar. Çünkü hastalık bu bireylerde daha ağır seyrediyor. Kendilerini korumak adına aşılama konusunda hassasiyetlerini yüksek tutmalarını rica ediyoruz. Aşıların özellikle kasım sonuna kadar tamamlanmasını öneriyoruz. Çünkü artık kasımdan sonra koruyuculuğu açısından sıkıntı olabilir. O yüzden bir an önce kışın soğuk aylarına girmeden aşılamalarını bitirmelerini öneriyoruz.
Artış olabilir dikkatli olmak lazım. Virüs hastalık şiddetini hafifletti ancak enfekte kişi sayısı yüksek olabilir."

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