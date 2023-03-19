Galatasaray TFF'ye gidiyor

Konyaspor- Galatasaray maçının ardından Galatasaray'da yenilginin dalgalanmaları sürüyor. Maçtan önce MHK Başkanı Lale Orta'yla ilgili ortaya atılan iddialar ise yönetimi hareketlendirdi.

ÜST KURUL İLE GÖRÜŞECEKLER

Fotospor'un haberine göre; Hafta içinde Başkan Dursun Özbek ve CEO Erden Timur, TFF'ye bir çıkarma daha yapacak. Hem Başkan Mehmet Büyükekşi hem de Orta ile birer görüşme yapacak.

"MADDİ KAZANÇ HEDEFLİ ÖRGÜT" İFADESİ HATIRLATILACAK

Son görüşmede TFF Başkanı Büyükekşi'ye "Sporda yasa dışı ve maddi kazanç hedefli örgütlü bir hareketten bahsediliyor” ifadeleri hatırlatılacak. Bu konuyu gündeme getirdikleri Kasım ayından bu yana neler yapıldığı sorulacak. O dönemde TFF içindeki bazı kurumları hedef alınmış, soruşturma talep edilmişti. Eğer TFF soruşturma konusunda adım atmazsa savcılığa suç duyurusunda bulunmakla tehdit etmişti.

GALATASARAY'IN ELİNDE ULTİMATOM VAR

Galatasaray kulübünün ulaştığı yen, bilgi ve belgeler TFF Başkanı Büyüekşi ile paylaşılacak. TFF'nin tutumuna göre Galatasaray'ın harekete geçmesi gündemde. Bu görüşme öncesinde akıllara Erden Timur'un yaptığı "bu ligi bitirtmeyiz" açıklaması geldi. Eğer TFF beklenen çalışmayı yapmazsa Galatasaray elindeki bilgi ve belgeleri FIFA'yla paylaşacak.