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GSM şirketlerine soruşturma. Deprem sonrası cep telefonları yine çalışmamıştı

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, deprem sonrası çalışmayan GSM operatörleri Türk Telekom ile Vodafone ve Turkcell'e depremde yaşanan iletişim aksaklığı nedeniyle soruşturma açıldığını söyledi.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 18:42
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GSM şirketleri Türk Telekom Vodafone ve Turkcell'e deprem soruşturması

GSM şirketlerine soruşturma. Deprem sonrası cep telefonları yine çalışmamıştı
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Kahramanmaraş depremi sonrası yine çalışmayan cep telefonları tepkiye neden olmuştu.

GSM ŞİRKETLERİNE SORUŞTURMA

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom ile Vodafone ve Turkcell'e depremde yaşanan iletişim aksaklığı nedeniyle soruşturma açıldığını söyledi.

Habertürk yazarı Kemal Öztürk, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, eski BTK Başkanı ve halen Türk Telekom'un başkanlığı görevini de yürüten Ömer Fatih Sayan ile yaptığı telefon görüşmesini köşesinden aktardı.

Depremde iletişimin kopması nedeniyle Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'a soruşturma açıldığı bilgisini veren Kemal Öztürk'ün yazısının ilgili bölümü şöyle: 

"Dün depremin çöken iletişimini yazıştım.

Afet bölgesinde GSM şirketlerinin beceriksizliği yüzünden arama kurtarma çalışmalarının, yardım çabalarının nasıl aksadığını detaylıca anlatmıştım yazıda.

Turkcell, Türk Telekom, Vodafone bu işin sorumluları.

Yeterli altyapı yatırımı yapmamışlar, depreme hazırlanmamışlar, krizi yönetememeyi becerememişler.

Tüm afetlerde çöken GSM şirketleri bu afette de çöktü.

Maraşlı bir afetzede şöyle dedi bana: "Bazı insanlar bu GSM şirketleri yüzünden öldü."

Ancak tek başına bu şirketler sorumlu değil.

Bunları hem teknik, hem ticari, hem de hukuki açıdan denetleyen bir kurum var. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK).

O da görevini yapmamış ve denetlemeleri sonuçsuz kalmış.

Bu kurum Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı. Anlaşılan bakanlık da üzerine düşen yapmadı.

Bakan Yardımcısı ve eski BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan bu yazım üzerinde dün akşam beni aradı. Eski mesai arkadaşıyız. Bu yüzden aramızdaki diyalog farklı oldu.

Afet bölgesindeki vatandaşın tüm öfkesini ve tepkisini kendisine ilettim. Yaşanan rezaleti daha da detaylı anlattım.

Çoğu söylediklerime hak verdi. Durumun farkında olduklarını söyledi.

14 Şubat 2023 tarihinde üç GSM şirketi hakkında soruşturma açıldığını ve gereğinin yapılacağını söyledi.

Ben de takip edeceğim.

Bakalım Fatih Sayan'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Türk Telekom için nasıl bir ceza verilecek?"

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