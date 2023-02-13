Selçuk Tepeli GSM operatörlerine ateş püskürdü

Afetin 7. gününde iletişim probleminin tam anlamıyla çözülmemesini eleştiren Selçuk Tepeli, “Utanmadan fatura gönderiyor adam yıkılmış eve, enkaz altında belki ceset var hala. Siz gerizekalı mısınız” ifadelerini kullandı.

GSM operatörlerine tepki gösteren Tepeli, şunları söyledi:

"Bu servis sağlayıcıları insanlara, evlerine fatura gönderiyorlar. Bir de utanmadan faturaları erteliyorlar. Ortada ev yok, ödeyebilecek kimse de yok. Bunlar gönderiyorlar. Sonra bu utanmazlığın farkına varıyorlar, insanlar tepki gösteriyor. Sonra da özür diliyorlar. Kardeşim, o işi yapmayacaksınız.

Dünyanın en yavaş internetini, dünyanın en pahalı faturalarıyla kullanmaya çalışıyoruz. Bir sürü saçma sapan reklam, bir sürü sefa içinde adam.

Zor zaman diyoruz, destek olalım, dayanışma içinde olalım diyoruz. Arkadaş, bunun bir faydası oluyor mu? Utanmadan fatura gönderiyor adam yıkılmış eve, enkaz altında belki ceset var hala. Ya siz gerizekalı mısınız!"