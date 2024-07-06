GTA 5’e neden hikâye DLC’si gelmedi? Eski çalışanı açıkladı

Çıktığı günden bu yana 195 milyon satış rakamına ulaşarak tüm zamanların en çok satana oyunlarından biri olan GTA 5’e hiçbir zaman hikaye DLC’si gelmemesi oyun serverlerinde hayal kırıklığına neden oldu. GTA 5 Online’a çok sayıda görev ve silah eklemesi yapan 11 yıl boyunca sürekli güncelleyen Rockstar, hikaye tarafına ise hiçbir ekleme yapmadı. ABD’li oyun şirketinin serinin diğer oyunlarına hikaye genişlemesi yaparken neden GTA 5’e yapmadığının nedeni ortaya çıktı.

GTA 5 üzerine çalışmış eski bir Rockstar çalışanı, GTA 5’e hikaye DLC’si gelmemesinin nedenini GTA 5 Online’a bağladı. Eski çalışan, GTA Online’ın büyük başarısı sonrası Rockstar’ın oyunu ‘büyük para kaynağı’ olarak görmesi sonrası hikaye tarafına bir ekleme yapmama kararı aldığını söyledi.

Eski çalışan, DLC için çalışmaların iyi gittiğini ancak yönetimin projeyi iptal ettiğini belirtti.

Geçmiş dönemde Rockstar’ın GTA 5 için DLC geliştirdiği söylentileri çıksa da hiçbir zaman doğrulanamamıştı. Ayrıca GTA 5’in yanı sıra Red Dead Redamption için de bir DLC geliştirildiği de söylense de proje hiçbir zaman ayyuka çıkmadı.