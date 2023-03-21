﻿Haaland'ı Messi'nin rekorunu kırmasın diye çıkardı

Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Leipzig'i 7-0'la geçen Manchester City'de Erling Haaland 5 gol attığı maçın 63. dakikasından oyundan alınmıştı. İngiliz ekibinin hocası Pep Guardiola dün de Norveçli yıldızın 3 kez ağları sarstığı ve 6-0 kazandıkları Burnley karşısında flaş bir hamleye imza attı.

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Leipzig'i kendi sahasında 7-0'la geçen ve çeyrek final biletini görkemli bir şekilde alan Manchester City'de tarihi skordan çok maça Pep Guardiola ile Erling Haaland damga vurmuştu.

Devler Ligi'ndeki zorlu maçta ilk 45 dakikada hat-trick yapan Haaland 57'de ise tam 5. golünü attı.

Dünya futbol tarihinin en iyi oyuncularından Lionel Messi'nin 'Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en çok gol atan oyuncu' rekorunu egale eden Norveçli futbolcu bir kez daha fileleri sarsması durumunda Arjantinli süperstarı geride bırakıp rekorun tek sahibi olacaktı. Bunun için de önünde uzatma süresi hariç 33 dakika vardı.

"NEDEN HAALAND'I ÇIKARDINIZ?"

Ancak Manchester City Teknik Direktörü sürpriz bir şekilde 63'te Haaland-Julian Alvarez değişikliği yapmıştı. Genç oyuncu da hocasına 'Neden?' diye sormuştu. Elbette maçın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında Katalan teknik adama 'Haaland'ı neden çıkardınız?' soruları soruldu.

Guardiola da esprili bir dille, "Haaland'ın, Messi'nin rekorunu egale ettiğini tabii ki biliyorum. 60 dakikada 5 gol atması inanılmaz. Haaland, daha çok genç; 22 yaşında Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en çok gol atan oyuncu olsaydı, hayatının geri kalanı sıkıcı olurdu" açıklamasını yapmıştı.

GÜNDEM OLDU

Guardiola, yıldız öğrencisini, Leipzig maçında olduğu gibi yine 63. dakikada oyundan aldı. Maçın son düdüğüyle beraber başarılı futbolcu, hat-trick yaptığı topu alıp evine götürürken karşılaşma sonunda gerçekleştirilen flaş röportajda Guardiola'ya yine Haaland sorusu soruldu. Başarılı teknik adam bu kez esprili bir ironi daha yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Haaland'ı, Burnley ile oynadığımız maçta Messi'in FA Cup rekorunu kırmaması için oyundan aldım" demesi gündem oldu. Oysa ki Messi bildiğiniz üzere hiç İngiltere'de oynamamıştı...