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Guardiola'nın 3 milyon Euro verip transfer ettiği Sinan Kurt'un yolu TFF 3.Lig'e düştü

Pep Guardiola'nın Bayern Münih'i yönettiği zaman 3 milyon Euro'ya transfer edilen Sinan Kurt, TFF 3.Lig'e transfer oldu.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 11:05
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Pep Guardiola'nın Bayern Münih'e transfer ettiği Sinan Kurt TFF 3.Lig'e transfer oldu

Guardiola'nın 3 milyon Euro verip transfer ettiği Sinan Kurt'un yolu TFF 3.Lig'e düştü
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Futbola Mönchengladbach altyapısında başlayan Sinan Kurt, 2014 yazında 3 milyon euro'luk bonservis ücretiyle Bayern Münih'e transfer olmuştu. 

Kariyerindeki fırsatı değerlendiremeyen oyuncu, hızla düşüş yaşadı ve bir sezon futboldan uzak kalmasının ardından 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karaman FK'ya imza attı.

AÇIKLAMA YAPILMIŞTI
NTV Spor'a konuşan Karaman FK Onursal Başkanı Mehmet Ali Han şunları söyledi: "Sinan Kurt, Türk vatandaşlığı için başvuru yaptı ve süreç devam ediyor. Vatandaşlığa geçmesinin ardından ara transfer döneminde resmi imzayı atacağız. 2.5 yıllık bir anlaşmaya vardık, inşallah Sinan'ı yeniden futbola kazandıracağız."

SİNAN KURT'UN BAYERN MUNIH KARİYERİ
Sinan Kurt, 2014'te bonservis ücretiyle transfer olduğu Bayern Münih'te Pep Guardiola tarafından A takımda şans bulmuştu. Alman devinde yıllarını çoğunlukla ikinci takımda geçirse de 2014-15 sezonunda Bundesliga'da Bayern Münih'in Hertha Berlin'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada sonradan oyuna dahil oldu.

Ancak daha sonra beklentilerin uzağında kalarak 2016'da Hertha Berlin'in yolunu tuttu. Son olarak 2020-21 sezonunda Slovak ekibi Nitra'nın formasını terleten Sinan Kurt geçen sezon futboldan uzak kaldı.

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