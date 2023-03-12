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Guardiola'nın su şişesi şutu Leeds kulübesine isabet edince gündem oldu

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'nın Leeds maçındaki hareketi yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 10:16
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Guardiola'nın tekmelediği su şişesi Leeds kulübesine gitti

Guardiola'nın su şişesi şutu Leeds kulübesine isabet edince gündem oldu
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Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 17'nci haftasında Leeds United'la karşı karşıya geldiği maçta yaşanan ilginç ankar sosyal medyada yeniden gündem oldu..

Zorlu müsabakadan Pep Guardiola'nın öğrencileri 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Manchester City'nin gollerini 45+1'de Rodri ile birlikte 51 ve 64'te Erling Haaland attı.

Leeds United'da fileleri Struijk havalandırdı.

GUARDIOLA'DAN TAM İSABET

Mücadelenin son bölümlerine 3-1 önde giren Manchester City'de teknik direktör Guardiola bir pozisyon sonrasında oyuncularına çok kızdı.

Guardiola'nın yedek kulübesi önünde tekme attığı su şişesi Leed kulübesine gitti.

Rakip takımın oyuncusuna isabet eden şişe için özür dileyen Guardiola'nın o videosu yeniden gündem oldu.

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