Guardiola: İntikam için burada değiliz

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşılaşacak olan Real Madrid ve Manchester City öncesi, Pep Guardiola flaş açıklamalarda bulundu.

Guardiola: İntikam için burada değiliz

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid ve Manchester City mücadelesi öncesi İngiliz ekibinin Teknik Direktörü Guardiola, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"FUTBOL BÖYLE BİR ŞEY"
Manchester City Teknik Direktörü Josep Guardiola, geçen sezon Real Madrid'e kabullenmesi çok zor bir şekilde elendiklerini ifade ederek, "İlk maçta mükemmeldik, rövanşta burada da iyi oynadık ama futbol böyle bir şey, tur için yeterli olmadı. Bunu kabul edip, ilerlemek, önümüze bakmamız gerek" dedi.

"İNTİKAM İÇİN BURADA DEĞİLİZ"
"Finale kalmak için ek bir motivasyona ihtiyacımız yok." diyen Guardiola, "İntikam için burada değiliz. Geçen yıl olanlar orada kaldı. Biz bu şekilde gidersek elbet bir gün finale kalacağız. Geçen sezon buraya kazanmak için geldik ama neler olduğunu herkes biliyor. Çünkü Real Madrid'e karşı oynuyorsun. Her zaman ne yapması gerektiğini bilen bir takım." değerlendirmesinde bulundu.

"DELİRECEK DEĞİLİZ"
İspanyol teknik adam, "Bu turnuvayı kazanmak için en iyi takımlara karşı kazanmak zorundasın. Madrid de bu kupanın en iyisi. Bunu son 20 yılda gösterdi. Biz geçen yıl iyi oynadık ama yeterli olmadı. Şimdi bir kez daha buradayız. Finale kalmamız lazım diye delirecek değiliz. Ama elbette ki, bir kulüp kazanmadığı bir kupayı kazanmak ister. Yarın bizim için özel bir maç olacak ve her şeyimizi ortaya koyacağız. Zihinsel ve motivasyon olarak geçen yıldan daha iyiyiz" diye konuştu. (AA)

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