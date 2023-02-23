Manchester City Leipzig maçı sonrası ortalık karıştı! Guardiola: Üzgünüm 5-0 kazanamadık

İngiliz taraftarların Guardiola'ya eleştirileri sonrası deneyimli çalıştırıcı isyan etti. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Red Bull Leipzig maçı sonrası çok sert açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam maç sonu açıklamasında, "Her iki yarıda da harika pozisyonlar yakaladık ve iyi bir sonuç alıp almadığımıza asıl rövanşta karar vermiş olacağız. Bizden ne bekliyordunuz ki? Bir hazırlık maçında mıyız? Buraya gelip 5-0 maç kazanmamızı mı bekliyordunuz? Bu söylendiği kadar kolay bir şey değil, bunu yapamadığımız için üzgünüm." sözlerini kullandı.

NE YAPMAM GEREKENİ BİLİYORUM

İspanyol teknik adam çok konuşulan penaltı pozisyonuyla ilgili ise, "Pozisyonu görmedim ve bu yüzden konuşmam doğru olmaz. Bu gibi durumlarda ne olduğunu biliyorum. Ayrıca beş oyuncu değişikliği hakkımın olması, oyuncu değişikliği yapmam gerektiği anlamına gelmez. Ne yapmam gerektiğini bilecek kadar iyi bir antrenörüm." dedi.