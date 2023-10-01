Gucci'nin "Dünyanın en çirkin modeli" olarak bilinen Ermeni modeli Armine Harutyunyan, terör örgütü VoMa'ya katıldı

Dünyanın en çirkin modeli olarak tanınan ve Gucci markasının reklamında yer alan Ermeni asıllı Armine Harutyunyan örgütün kanalına verdiği röportajda Azerbaycan'a saldıracaklarını söyledi.

Gucci'nin "Dünyanın en çirkin modeli" olarak bilinen Ermeni modeli Armine Harutyunyan, terör örgütü VoMa'ya katıldı

Dünyanın en çirkin modeli olarak tanınan ve Gucci markasının reklamında yer alan Ermeni asıllı Armine Harutyunyan örgütün kanalına verdiği röportajda Azerbaycan'a saldıracaklarını söyledi.

Öne Çıkanlar
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Son Haberler
Bolu’da 2.5 aydır devam eden ormanlara giriş yasağı kalktı Gündem
Bolu’da 2.5 aydır devam eden ormanlara giriş yasağı kalktı
Banu Parlak'ın iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. 'Sorumlusu Dilan Polat'tır' demişti Magazin
Banu Parlak'ın iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. 'Sorumlusu Dilan Polat'tır' demişti
Arçelik Manisa fabrikasında korkutan yangın Gündem
Arçelik Manisa fabrikasında korkutan yangın
Efsane oyuncu 90 yaşında mutluluk sarhoşu: Prensimi bulmak için çok kurbağa öpmek zorunda kaldım Magazin
Efsane oyuncu 90 yaşında mutluluk sarhoşu: Prensimi bulmak için çok kurbağa öpmek zorunda kaldım
Trabzonspor Mendy için federasyona başvuracak Spor
Trabzonspor Mendy için federasyona başvuracak
Özgür Özel’den Can Atalay yürüyüşüne destek. Erkan Baş ile birlikte yürüyecek Gündem
Özgür Özel’den Can Atalay yürüyüşüne destek. Erkan Baş ile birlikte yürüyecek