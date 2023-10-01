Gucci'nin "Dünyanın en çirkin modeli" olarak bilinen Ermeni modeli Armine Harutyunyan, terör örgütü VoMa'ya katıldı

Dünyanın en çirkin modeli olarak tanınan ve Gucci markasının reklamında yer alan Ermeni asıllı Armine Harutyunyan örgütün kanalına verdiği röportajda Azerbaycan'a saldıracaklarını söyledi.
01 Ekim 2023 Pazar
Dünyanın en çirkin modeli olarak tanınan ve Gucci markasının reklamında yer alan Ermeni asıllı Armine Harutyunyan örgütün kanalına verdiği röportajda Azerbaycan'a saldıracaklarını söyledi.
Dünyanın en çirkin modeli olarak tanınan ve Gucci markasının reklamında yer alan Ermeni asıllı Armine Harutyunyan örgütün kanalına verdiği röportajda Azerbaycan'a saldıracaklarını söyledi.