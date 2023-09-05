Güçlü hafıza için 5 kolay beyin egzersizi ortaya çıktı

Çağımızın sorunu olan unutkanlık hastalıkları toplumda hızla yayılırken güçlü hafıza için 5 kolay beyin egzersizinin ortaya çıkması umutlandırdı.

Güçlü hafıza için 5 kolay beyin egzersizi ortaya çıktı

Aydınlık’tan Çisem Arslan’ın haberine göre; Çağımızın sorunu olan unutkanlık hastalıkları toplumda hızla yayılmaya devam ediyor.

Beyin egzersizi olarak yapabileceğiniz 5 etkinlik ortaya çıktı.

İŞTE UYGULAYABİLECEĞİNİZ BEYİN EGZERSİZLERİ…

-Tüm duyularınızı kullanın

Bir yemek kursuna gitmekten, bir çiftçi pazarını veya yemek festivalini ziyaret etmeye ve yeni bir restoran denemeye kadar beş duyunuzu da aynı anda harekete geçiren aktiviteleri dahil etmeyi deneyin.

-Günlük meditasyon

Tek yapmanız gereken, sessiz bir yerde meditasyon yapmak için her gün beş dakikanızı çalmak.

-Yeni bir beceri öğrenin

Yeni beceriyi öğrendikten sonra, bunu bir başkasına öğretin. Bu, öğrenmenizi ve beyin gücünüzü artırmanın en iyi yollarından biridir.

-Oyun oynayın

Çapraz bulmaca, Sudoku, yapboz ve mantık, matematik, kelime ve görsel-uzamsal becerilere dayanan diğer oyunları oynamak beyin gücünü artırmanın harika yollarıdır.

-Çeşitli kitaplar okuyun

Kitaplar ilginç karakterler, sonsuz bilgi ve gerçeklerle doludur. Tarihi kurgudan çağdaş klasiklere ve romantizme kadar çeşitli konuları okuyarak beyninize meydan okuyun. Beyniniz farklı zaman dilimlerini, kültürleri ve insanları hayal ederek egzersiz yaparken yeni şeyler öğrenecek ve kelime dağarcığınızı geliştirecektir. Ayrıca, başkalarıyla paylaşmak için ilginç hikayeler geliştireceksiniz.

ALZHEİMER NEDİR?

Alzheimer, yaygın görülen bir demans türü olup beyin hücrelerinin yok olmasına neden olan ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. Düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında azalmaya neden olan bu hastalıkta belirtiler yaşla birlikte yavaş yavaş ortaya çıkar. Hastalığın ileri evrelere gelmesi yıllar sürebilir.

DEMANS NEDİR?

Demans tek bir hastalık ismi olmayıp, bellek ve benzeri zihinsel yeteneklerin bozukluğu ile tarif edilebilecek bir bulgudur.

Demans; hafıza ve düşünme yeteneği, dikkat ve karar alma, dil ve konuşma merkezindeki bozulmalarla kendini gösterebilir. Bu hastalıkların hepsi beyinde bir takım değişikliklere neden olarak hastalıklara ait özgü bulguları ortaya çıkarır.

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