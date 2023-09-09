Uzmanı uyardı: Alzheimer’da erken tanı tedavinin etkinliğini artıyor

Editör: Ali Öncü

Alzheimer hastalığının 65 yaş üstü kişilerde daha fazla görüldüğüne vurgu yapan Nöroloji Uzm. Dr. Figen Şensoy, Alzheimer hastalığının hafızayı, davranışı, düşünmeyi ve sosyal yetenekleri bozarak, kişinin günlük yaşam aktivitelerine engel olacak düzeyde bir zihinsel gerilemeye neden olduğuna dikkat çekti.

Alzaymır’ın en sık görülen bunama nedeni olmasına rağmen tek neden olmadığını belirten Uzm. Dr. Figen Şensoy, bunun yanında beyin damar hastalıkları, parkinson hastalığı, enfeksiyonlar ve sistemik hastalıkların da demansa neden olabileceğini ifade etti.

Nöroloji Uzm. Dr. Figen Şensoy, Alzheimer hastalığının teşhisinde hasta ve hasta yakınlarından detaylı bir öykü alınmasının önemli olduğunun altını çizerek tanıda beynin görüntüleme yöntemleri ilgili tetkiki ve bir takım nöropsikolojik testlerin yapılarak teşhis konulduğunu kaydetti.

Erken tanının Alzheimer hastalığında oldukça önemli olduğunu belirten Uzm. Dr. Şensoy, tedaviye erken dönemde başlanmasının uygulanan tedavilerin etkinliğinin daha uzun süreli olabilmesinde etkili olduğuna vurgu yaptı.

ALZHEİMER NEDİR?

Alzheimer, yaygın görülen bir demans türü olup beyin hücrelerinin yok olmasına neden olan ilerleyici bir nörolojik hastalıktır.

Düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında azalmaya neden olan bu hastalıkta belirtiler yaşla birlikte yavaş yavaş ortaya çıkar. Hastalığın ileri evrelere gelmesi yıllar sürebilir.

ALZHEİMER BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Bilinç bulanıklığı

-Kişinin bulunduğu ortama adapte olmakta zorlanması

-Kişinin iyi bildiği yerlerde kaybolması

-Konuşma ve dil becerilerine ilişkin sorunlar

-Saldırganlık, aile ve arkadaşlarından olağan dışı taleplerde bulunma, çevreye karşı şüphe duyma gibi

-Kişilik bozukluklarının gelişimi

-Halüsinasyon ve sanrılar

-Motivasyon ve öz saygı düşüklüğü

-Kişilerin günlük aktivitelerini yardımsız yapmakta zorluk çekmesi

-Kişinin hatırlayamadığı olayları inkar etmesi

-Kaygı ve depresyon

ALZHEİMER NEDENLERİ NELERDİR?

-İleri yaş

-Ailede Alzheimer öyküsünün bulunması

-Down sendromlu olmak

-Geçmişte yaşanan kafa travmaları

-Uyku düzeni bozuklukları

-Yetersiz fiziksel aktivite

-Obezite

-Sigara kullanmak veya sürekli olarak sigara dumanına maruz kalmak

-Yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol

-Kötü kontrollü tip 2 diyabet hastalığına sahip olmak

-Yetersiz, dengesiz ve sağlıksız beslenmek