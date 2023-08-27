Güldür Güldür oyuncusu Uğur Bilgin evlenirken eşi İrem Uslu'ya serenat yaptı

Editör: Özlem KIRAL

Uğur Bilgin ve İrem Uslu geçtiğimiz haziran ayında nişanlanmıştı. Nişan töreni çok konuşulan çift dün dünya evine girdi.

Nişanlanması da uzun süre konuşulan Bilgin'in düğününden görüntüler paylaşıldı.

SADE GELİNLİK TERCİH ETTİ

Güzelliği ile dikkat çeken İrem Uslu, nişan töreninde olduğu gibi düğününde de sade bir gelinlik giymeyi tercih etti. Eşi Uğur Bilgin de Uslu'ya sadelikte eşlik etti.

SERENAT YAPTI

Başarılı oyuncu Uğur Bilgin'in eşine serenat yaptığı anlar ise sosyal medyaya damga vurdu.

Uslu'nun gelinliği için kullanıcılardan 'Hem şık hem sade', 'Aynı nişan elbisesi gibi gösterişsiz ve zarif', 'Gelinlik dediğin kabarık olur gösterişli olur', 'Gelinlik değil de elbise gibi' tarzında yorumlar geldi.