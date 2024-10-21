Gülen'in cenazesini kimler kaçırma planı yaptı? Güvenlik kaynakları açıkladı

Terör Örgütü'ne (FETÖ) yakın internet siteleri, örgütün elebaşı Fethullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede öldüğünü duyurdu. Gülen’in ölümüne ilişkin ise MİT, tarafından ilk açıklama geldi. Fethullah Gülen’in ölümünün arka planına ilişkin yapılan açıklamada Gülen’in cenazesini kimlerin kaçırma planı yaptığı belirtildi.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklandı. Kendilerine yakın bir sitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gülen'in 20 Ekim'de öldüğü paylaşıldı.

HABERİN SAKLANMAYACAĞINA KARAR VERMİŞLER

Güvenlik kaynakları ise elebaşı Fethullah Gülen’in ölümünün arka planıyla ilgili açıklama yayınladı.

Gülen’in ölümü ile örgüt üst yönetiminde panik başladığı kaynaklardan aktarılırken, öldüğünün duyurulup duyurulmaması konusunda örgüt içinde büyük tartışmalar yaşandığı belirtildi. Ayrıca Gülen’in hastalıklarının ağırlaşmasına neden olan ilaçları verenin yanındakiler olduğu ve haberin saklanamayacağı kararına vardıklarını açıkladı.

ÖNCEKİ VİDEOLARI YENİ GİBİ YAYINLADILAR

​FETÖ elebaşı Fethullah GÜLEN’in sağlık durumunun ağır seyrettiği, akıl sağlığının yerinde olmadığı bilindiği belirtilen yazıda, “Uzun Cevdet” lakaplı kara kutusu olan Cevdet TÜRKYOLU’nun, örgüte para yardımlarının kesilmemesi için F.GÜLEN’e sağlıklı gibi görünmesi adına ilaç verdiği, örgütteki dağılmayı engellemek adına daha önce çekilen videoları yeniymiş gibi yayınladığı tespit edildi. Hatta C.Türkyolu, hem Gülen’i hem de örgütün parasını kendine göre yönetebilmek için örgüt elebaşını Pensilvanya’daki çiftlikten kaçırıp, damadının evine götürdüğü de aktarıldı.

‘CENAZE KAÇABİLİR KAVGASI’

FETÖ elebaşı Gülen’in ölümü heyet içindeki mücadeleyi de ateşlediği kaynaklarda belirtilirken, örgüt liderinin nereye gömüleceği, namazı kimin kıldıracağı ve cenazeye kimlerin katılacağı tartışma konusu olduğu söylendi. Kaynaklarda, “C. TÜRKYOLU, cenazenin kendi kontrolünde bir an önce defnedilmesini istiyor ancak heyetin yaşlıları Avrupa’dan geleceklerin beklenmesi taraftarı. C. TÜRKYOLU’nun, bu yüzden göstermelik bir cenaze töreni düzenleyip, cenazeyi kaçıracağı yönünde haberler de ortaya atıldı.

Örgüt içinde F. GÜLEN’i, Said Nursi gibi bir havaya sokmak isteyenler çoğunlukta. Mezarın bilinmemesi konusunda örgüt içinde ortak bir karar var. Cenazenin çok az sayıda insanın katılımı ile kılınıp, son ikamet ettiği C.TÜRKYOLU’nun damadının evinin arazisi içindeki ormanlık alanda defnedilmesi planlanıyor. Bu şekilde mezarın güvende olacağı düşünülüyor ancak C. TÜRKYOLU’nun cenazeyi kaçırma ihtimalinin olması da örgütün diğer güç odaklarını endişeye sevk ediyor.” denildi.

GÜLEN ÖLDÜ, KAVGA BAŞLADI

​Örgüt içinde meydana gelen bölünmeler çok uzun zamandır bilindiği aktarılırken, Gülen ölünce kimin başa geçeceği, örgütün sahip olduğu parayı kimin yöneteceği ile ilgili büyük kavgalar yaşandığı ortaya çıktığı belirtildi.

Kaynaklardan aktarılan diğer bilgiler şu şekilde;

“Elebaşı F.GÜLEN’in ölmesi ile gücü elinde tutmaya çalışan C.TÜRKYOLU aslında heyet içindeki yaşlılar tarafından istenmiyor. Kontrolsüz bir şekilde zenginleştiği görülen C.TÜRKYOLU’nun etkisizleştirilmesi için örgüt içinde kulisler yapılmaya başlandı bile.

​Örgüt servetinin büyüklüğü örgüt içindeki üst kademelerin gözünü döndürmüş durumda. Üst kademelerde yer alan isimler paranın kontrolünü eline geçirmek istiyor. Ancak, paranın büyük bölümünün kontrolü, F.GÜLEN’in sağlık durumunun kötüye gitmesi ile onu kontrolü altına alan C. TÜRKYOLU’nda. C.TÜRKYOLU, parayı kendi hiziplerini kontrol altında tutabilmek için kullanıyor.

Örgütün yönetim kadrosundaki diğer isimler de C.TÜRKYOLU’nun paranın kontrolünü elinde tuttuğunun farkında ve bundan şikâyetçi. Örgütün Avrupa ayağını yöneten Abdullah AYMAZ’ın, ABD ayağını yöneten C. TÜRKYOLU ve yanındaki Mustafa ÖZCAN’ın etkisini kırmak için yoğun bir çaba sarf ettiği biliniyor. A.AYMAZ, gerekirse “Avrupa ayağı olarak örgütten ayrılma” bahanesi ile ABD tarafını tehdit ediyor. Örgüt içinde gücü elinde tutmak isteyenler arasında suikastlara kadar varacak sert kavgalar bekleniyor.

Örgüt içinde yer alan Mustafa YESİL, Ali URSAVAŞ, Barbaros KOCAKURT, Talip BÜYÜK, Bilal KARADUMAN ve İsmail CİNGÖZ, A.AYMAZ ile hareket ediyor.

Bu isimlere karşılık Zaman gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem DUMANLI, İsmet AKSOY, Adem KALAÇ, Naci TOSUN, Muhammed ÇETİNde C.TÜRKYOLU ve M.ÖZCAN ile hareket ediyor.”

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