Güler misin ağlar mısın? Motor çalıp kız istemeye gittiler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Güler misin ağlar mısın? Motor çalıp kız istemeye gittiler

Çaldıkları motorla 5 kilometre yol gittikten sonra kaza yapan iki çocuk, polise yakalandı. Yakalanınca kendilerini "Kız istemeye gidiyorduk" diyerek savunan çocukların ilginç savunması, polisleri şaşırttı.

Afyonkarahisar’da iki çocuk, çaldıkları motorla kız istemeye gitmek üzere yola çıktı. Yaklaşık 5 kilometre yol gittikten sonra kaza yapan çocuklar, polis ekiplerine yakalandı. Yakalanma anlarında ilginç bir savunma yaparak, "Kız istemeye gidiyorduk" dediler.

Olay, Afyonkarahisar'ın merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, iki çocuk gece yarısı park halinde duran bir motosikleti çaldı. Çocuklar, motorla yaklaşık 5 kilometre yol aldıktan sonra kontrolü kaybederek kaza yaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazanın hemen ardından çocukları yakaladı.

Polisler tarafından sorgulanan çocuklar, şaşırtıcı bir açıklamada bulunarak, "Kız istemeye gidiyorduk" dediler. Çocukların bu savunması, polisler arasında gülümsemelere neden oldu ancak suç işledikleri gerçeğini değiştirmedi.

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