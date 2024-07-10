İtfaiyeden minik civciv kurtarma operasyonu

Şanlıurfa'da yaşayan bir ailenin evinde yaşanan olay, hem ev sahiplerini hem de mahalle sakinlerini heyecanlandırdı. Lavabo giderine düşen bir civciv, aile tarafından fark edilerek hemen itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, küçük civcivi kurtarmak için titiz bir çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 saat süren operasyon boyunca itfaiye ekipleri, lavabo giderine zarar vermeden civcivi kurtarabilmek için dikkatli ve özenli bir şekilde çalıştı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu civciv sağ salim kurtarıldı ve ev sahiplerine teslim edildi.